Зеленский в Раде, митинги и протесты, открытие елки и шахматы с Кивой: главные события декабря глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)

Самые важные новости и актуальные обзоры событий, произошедшие в последнем месяце 2021 года.

В конце каждого месяца "Телеграф" подводит его итоги, публикуя самые интересные и важные моменты, попавшие в объектив нашего фотокорреспондента Яна Доброносова.

Зеленский выступил в Раде с ежегодным посланием

1 декабря с ежегодным посланием парламенту выступил президент Украины Владимир Зеленский. С трибуны парламента президент заявил, что в Украине будут введены "экономический паспорт украинца" и анонсировал двойное гражданство для украинцев.

Кроме того, Зеленский заявил, что власти не смогут остановить войну и вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Россией.

Глава государства также рассказал, что в 2022 году всем ветеранам АТО и ООС, стоящим в очереди на жилье, предоставят квартиры. Кроме того, президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" участнику боевых действий в составе добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Дмитрию Коцюбайло, известному по позывному "Да Винчи".

Зеленский выступил в Раде с ежегодным посланием

Президент рассказал о внутреннем и внешнем положении страны

С трибуны парламента Зеленский анонсировал двойное гражданство для украинцев

Народные депутаты аплодисментами сопровождали почти каждую цитату главы государства, но были и такие, которые пришли с плакатами и выразили протест президенту.

Депутаты одели белые футболки и развернули плакаты с вопросами

Народные избранники пытались задать актуальные вопросы президенту

Зеленский сделал вид, что не заметил вопросов

Читайте также: Категория Политика Сколько законов Зеленский "забыл" подписать за два года и вернуть в парламент В Офисе Президента зависло, по меньшей мере, восемь законов, которые Президент не подписывает и не налагает вето.

Протесты в Киеве

В день обращения Зеленского к Раде возле парламента и других объектов правительственного квартала прошла серия протестных акций. Движение в центре Киева частично перекрыли, а правительственный квартал усиленно охраняли. Под стенами парламента в очередной раз собрался митинг физлиц-предпринимателей. Участники требовали от народных депутатов принять законопроект №5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

В столице снова митинговали предприниматели

Всего собралось несколько сотен людей

В тот же день вечером стартовала акция "Защити Украину — останови переворот", во время которой демонстранты собрались на Майдане Независимости, а затем двинулись на Банковую.

Сторонники демократических сил Украины заявили о том, что собираются создать Координационный совет оппозиционных сил, а также озвучили требования, сред которых отставка Зеленского и Ермака. Протестующие также потребовали увольнения замсекретаря СНБО Руслана Демченко и перевыборов в Верховную Раду.

Акция протеста в Киеве "Защити Украину — останови переворот"

Акция протеста с требованиями отставки чиновников ОП

Участники принесли красноречивые плакаты

На Майдане и Крещатике собралось около 2 тысяч человек

К охране привлекли тысячи правоохранителей и нацгвардейцев

Подготовка к Новому году

В центре столицы в начале декабря начали монтировать главную елку страны. На Софийской площади работал строительный кран, с помощью которого рабочие устанавливали конструкцию.

Кроме елки, на площади монтировали конструкцию катка, который обустроили вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Каток будет бесплатным для детей.

Монтаж главной елки страны

Монтаж главной елки страны

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому обустраивали каток

Подготовка к Новому году в Киеве

Подготовка к Новому году в Киеве

Софийская площадь

Митинг против Ахметова

10 декабря в Киеве прошел митинг против бизнесмена Рината Ахметова и замминистра инфраструктуры Юрия Васькова. Под стенами Офиса президента митинговали около ста человек, которые призывали защитить украинский военный флот. Протестующие принесли с собой большие "окровавленные" портреты Ахметова и Васькова.

Митингующие требовали убрать российские компании из украинских портов. Васькова митингующие считают одним из тех, кто лоббирует компании РФ

Митинг в Киеве против Ахметова

Васькова митингующие считают одним из тех, кто лоббирует компании РФ

"Окровавленный" Ринат Ахметов

Российские компании гонят прочь из украинских портов

Митинг "динозавра" под Верховной Радой

В этом месяце под стенами Верховной Рады прошел еще один необычный митинг — "протестовал" динозавр. 15 декабря активист в костюме динозавра устроил одиночный митинг, во время которого призвал народных избранников поддержать запрет использования животных в цирках.

Динозавр-активист привлекает внимание власти к издевательству над животными

Зооактивисты призывают принять законопроект 5409

Надувные танки в Киеве

16 декабря в Киеве возле входа у станцию метро "Арсенальная" появилась необычная инсталляция — несколько надувных танков. Импровизированная "выставка" надувных танков была протестом. Инициатором акции был предприниматель, который столкнулся с неудачным контрактом с воинской частью.

Надувные танки возле метро

Так "танки" подготавливали к показу

Надувные танки возле метро

Открытие главной елки страны

18 декабря на Софийской площади в столице зажглись огни главной елки страны. На открытие пришло очень много людей. В этом году основной тематикой празднований будет рождение Иисуса, поэтому у основания елки разместили традиционный вертеп. Высота праздничного дерева — 31 метр, елку украшают более 10 тысяч игрушек, а 10 километров гирлянд, светящихся теплым светом, создают особую атмосферу на площади.

Открытие главной елки страны на Софийской площади

Елку украшает традиционная звезда

Посмотреть на зажжение собралось очень много людей

Снегопад в Киеве

20 декабря Киев засыпало снегом. Уже традиционно в такую погоду город остановился в пробках. При этом в столице произошел ряд ДТП. На дороги вывели около 300 единиц специальной техники, а коммунальщики расчищали тротуары.

Киев стал в пробках

Водителей просили соблюдать осторожность

Киев засыпало снегом

Коммунальщикам добавилось работы

Шахматная партия с Ильей Кивой

В декабре корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сыграл в шахматы и пообщался с народным депутатом Ильей Кивой. В разговоре обговорили тему войны, поздравления Путина с днем рождения, судьбу Крыма и Донбасса и многое другое.

Шахматная партия с Ильей Кивой

Политик ответил на вопросы корреспондента "Телеграфа"

У Ильи Кивы два высших образования

Фото: корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.