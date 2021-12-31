Зеленский в Раде, митинги и протесты, открытие елки и шахматы с Кивой: главные события декабря глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)
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Самые важные новости и актуальные обзоры событий, произошедшие в последнем месяце 2021 года.
В конце каждого месяца "Телеграф" подводит его итоги, публикуя самые интересные и важные моменты, попавшие в объектив нашего фотокорреспондента Яна Доброносова.
Зеленский выступил в Раде с ежегодным посланием
1 декабря с ежегодным посланием парламенту выступил президент Украины Владимир Зеленский. С трибуны парламента президент заявил, что в Украине будут введены "экономический паспорт украинца" и анонсировал двойное гражданство для украинцев.
Кроме того, Зеленский заявил, что власти не смогут остановить войну и вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Россией.
Глава государства также рассказал, что в 2022 году всем ветеранам АТО и ООС, стоящим в очереди на жилье, предоставят квартиры. Кроме того, президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" участнику боевых действий в составе добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Дмитрию Коцюбайло, известному по позывному "Да Винчи".
Народные депутаты аплодисментами сопровождали почти каждую цитату главы государства, но были и такие, которые пришли с плакатами и выразили протест президенту.
Протесты в Киеве
В день обращения Зеленского к Раде возле парламента и других объектов правительственного квартала прошла серия протестных акций. Движение в центре Киева частично перекрыли, а правительственный квартал усиленно охраняли. Под стенами парламента в очередной раз собрался митинг физлиц-предпринимателей. Участники требовали от народных депутатов принять законопроект №5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
В тот же день вечером стартовала акция "Защити Украину — останови переворот", во время которой демонстранты собрались на Майдане Независимости, а затем двинулись на Банковую.
Сторонники демократических сил Украины заявили о том, что собираются создать Координационный совет оппозиционных сил, а также озвучили требования, сред которых отставка Зеленского и Ермака. Протестующие также потребовали увольнения замсекретаря СНБО Руслана Демченко и перевыборов в Верховную Раду.
Подготовка к Новому году
В центре столицы в начале декабря начали монтировать главную елку страны. На Софийской площади работал строительный кран, с помощью которого рабочие устанавливали конструкцию.
Кроме елки, на площади монтировали конструкцию катка, который обустроили вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Каток будет бесплатным для детей.
Митинг против Ахметова
10 декабря в Киеве прошел митинг против бизнесмена Рината Ахметова и замминистра инфраструктуры Юрия Васькова. Под стенами Офиса президента митинговали около ста человек, которые призывали защитить украинский военный флот. Протестующие принесли с собой большие "окровавленные" портреты Ахметова и Васькова.
Митингующие требовали убрать российские компании из украинских портов. Васькова митингующие считают одним из тех, кто лоббирует компании РФ
Митинг "динозавра" под Верховной Радой
В этом месяце под стенами Верховной Рады прошел еще один необычный митинг — "протестовал" динозавр. 15 декабря активист в костюме динозавра устроил одиночный митинг, во время которого призвал народных избранников поддержать запрет использования животных в цирках.
Надувные танки в Киеве
16 декабря в Киеве возле входа у станцию метро "Арсенальная" появилась необычная инсталляция — несколько надувных танков. Импровизированная "выставка" надувных танков была протестом. Инициатором акции был предприниматель, который столкнулся с неудачным контрактом с воинской частью.
Открытие главной елки страны
18 декабря на Софийской площади в столице зажглись огни главной елки страны. На открытие пришло очень много людей. В этом году основной тематикой празднований будет рождение Иисуса, поэтому у основания елки разместили традиционный вертеп. Высота праздничного дерева — 31 метр, елку украшают более 10 тысяч игрушек, а 10 километров гирлянд, светящихся теплым светом, создают особую атмосферу на площади.
Снегопад в Киеве
20 декабря Киев засыпало снегом. Уже традиционно в такую погоду город остановился в пробках. При этом в столице произошел ряд ДТП. На дороги вывели около 300 единиц специальной техники, а коммунальщики расчищали тротуары.
Шахматная партия с Ильей Кивой
В декабре корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сыграл в шахматы и пообщался с народным депутатом Ильей Кивой. В разговоре обговорили тему войны, поздравления Путина с днем рождения, судьбу Крыма и Донбасса и многое другое.
Фото: корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
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