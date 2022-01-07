Весна, Архелия, Бальтазар и Савватий – какие имена выбирали киевляне для новорожденных в 2021 году

Обнародован список самых популярных и удивительных имен, которые давали малышам в прошлом году

В столице Украины младенцев, рожденных в 2021 году, называли Мариями, Златами, Максимами, Иванами и Матвеями. Но были и необычные имена, которые получали маленькие жители страны. Среди них – Захра, Ильинка, Гериций, Ерофий и другие.

Как сообщает издание Укринформ, информация об именах, которые киевляне давали новорожденным в прошлом году, была предоставлена пресс-службой Центрального межрегионального управления Минюста Украины в городе Киеве.

Согласно имеющимся данным, в 2021 году в Украине увеличилось количество Софий, Марий, Анастасий, Кристин и Полин.

Также девочек называли Злата, Соломия, Анна, Маргарита, Ева и Милана.

А вот наиболее распространенными именами среди мальчиков стали: Максим, Иван, Матвей, Артем, Лев, Андрей, Дмитрий, Михаил, Александр, Марк и Тимофей.

Кроме привычных и популярных имен украинцы прибегали и к экзотике, называя новорожденных довольно редкими в стране именами.

В их список вошли следующие: Ими, Миа, Эва, Ясна, Мрия, Алия, Нина, Рада, Этери, Захра, Марго, Белль, Весна, Санта, Фаина, Арина, Афина, Лиана, Лаура, Мадина, Маруся, Илария, Ведана, Агувия, Сабина, Есения, Аврора, Устина, Николетта, Магдалина, Квитослава, Пелагия, Россанка, Властилина, Аркадия, Архелия, Мелдисон, Доминика, Златослава, Стефания, Доне Дарина, Ильинка.

Что касается "мальчишеского" населения столицы, то некоторых его представителей теперь зовут Власом, Адамом, Климом, Илоном, Филиппом, Марьяном, Яремой, Архипом, Саввой, Оскаром, Филиппом, Устимом, Остапом, Радвилом, Кузьмой, Олексой, Ларионом и Тихоном.

Также среди уникальных имен, которые киевляне давали малышам, были следующие: Ерофий, Елисей, Кузьма, Феликс, Мефодий, Аристарх, Бальтазар, Святозар, Всеволод, Гериций, Элеазар, Савелий, Александер, Савватий, Всеслав, Варфоломей, Альберт, Никифор.

Ранее "Телеграф" сообщал, что стало самым желанным новогодним подарком среди жителей Украины и сколько граждан мечтали получить в новогоднюю ночь шубу из соболя и поцелуй от жены.