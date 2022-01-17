"Кусочки истории": в Британии женщина за 45 лет собрала многотысячную коллекцию пакетов (фото)

Старейший экспонат в коллекции был изготовлен еще в 1954 году.

В Великобритании женщина за 45 лет собрала уникальную коллекцию пластиковых пакетов — некоторые из них стоят сотни фунтов стерлингов, а самому старому — 68 лет.

Как сообщает издание WalesOnline, уникальной коллекцией пакетов владеет жительница Уэльса Анжела Кларк. Необычное увлечение у женщины появилось в 11-летнем возрасте, когда ее семья готовилась к серебряному юбилею королевы Елизаветы II.

По словам женщины, коллекционирование пакетов началось с 1976 года, когда дома по случаю юбилея королевы Великобритании украшали флагами. Кларк рассказала, что в том году все магазины продавали сумки с британским флагом или королевой.

"Я думала, что они прекрасны. Поэтому моя мама поощряла меня приобрести их, чтобы мы могли украсить наши окна, это был довольно дешевый способ получить профсоюзный флаг и разместить его в вашем окне", — рассказала Анжела Кларк.

Коллекционированием пакетов женщина увлеклась еще в 11-летнем возрасте

С тех пор женщине удалось собрать около 10 000 пакетов из разных уголков мира. Конечно, не без помощи людей.

Однажды Анжела Кларк еще и в детском возрасте приняла участие в программе BBC под названием "Многоцветный магазин обмена". Девочка написала о своем необычном хобби – коллекционировании пакетов – и таким образом о ней узнал мир.

Сначала коллекция пакетов состояла только из 200 единиц, однако после выхода программы девочке начали дарить пакеты из разных уголков мира и коллекция очень быстро выросла.

Сейчас в коллекции Кларк есть около 10 000 пакетов различных производителей, в том числе уже давно закрывшихся магазинов — C&A, Woolworth, BHS (British Home Stores), Fine Fair и Lipton, Paradise, David Morgan и Allders. Женщина называет пакеты "кусочками истории" и хранит их в специально построенном хранилище на заводе своего мужа.

Кроме того, среди экспонатов коллекции Кларк есть пакет с башнями-близнецами в Нью-Йорке и даже пакет из Гонконга времен Британской империи. Старейшему пакету в коллекции Кларк более 68 лет. Он сделан еще в 1954 году. Несмотря на то, что коллекция может стоить больших денег, расставаться с ней Анжела не собирается.

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