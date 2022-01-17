В Запорожской области шестеро подростов похитили и насиловали школьника: подробности

14-летнего парня пригласили в гости "приятели", но там его ожидал сущий кошмар

В Запорожской области, где двое мужчин похитили и жестоко убили 11-летнего школьника, случилось еще одно вопиющее преступление. Стало известно о пытках и сексуальном насилии в отношении 14-летнего жителя поселка Кушугум, которого похитили шестеро его бывших одноклассников.

Как рассказали в облуправлении полиции, трагедия произошла 15 января. Копы уже воспроизвели события того дня, согласно которым группа парней 12-15 лет пригласила своего бывшего одноклассника в дом одного из них. Там подростка заперли: били, издевались, унижали и применили насилие сексуального характера.

Тем временем родные подростка забили тревогу из-за выключенного мобильного и того, что сына нет дома уже несколько часов. Им удалось отыскать дом, где парня видели в последний раз, и освободить его.

Мама мальчика сразу же обратилась в полицию, сотрудники которой, а также психологи и представители службы по делам детей выехали на место преступления.

По факту "Пыток", "Сексуального насилия" и "Разбоя" открыты три уголовных производства в отношении шестерых несовершеннолетних. Двое из них, которым по 15 лет, находятся под стражей. Даже несмотря на столь юный возраст, им светит до 10 лет тюрьмы. Продолжается расследование, а пострадавшему школьнику оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, в Акимовке Запорожской области нашли бездыханное тело 11-летнего мальчика. Вскоре выяснилось, что это Максим Самофалов — пятиклассник, которого полиция и волонтеры искали еще с августа прошлого года.