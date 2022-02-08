К чему лучше не прикасаться в отеле: известна пятерка самых опасных предметов

Даже самый чистый, на первый взгляд, номер может нести в себе кучу угроз

Подавляющее большинство людей знают, что перед заселением нового посетителя горничные в гостиницах пытаются уделить много времени для уборки. Однако слепо доверять якобы безупречной чистоте не стоит, ведь несколько предметов в комнатах лучше избегать из-за большого количества остающихся там бактерий.

Как пишет OBOZREVATEL, в список опасных можно добавить одеяла, телефоны и прочее.

Одеяла не стирают после каждого туриста

По словам эксперта Брендона Берксона, даже пятизвездочные отели не стирают свои теплые одеяла перед заселением очередного клиента. Да, простыни и пододеяльники действительно вычищают, однако, если речь идет о пуховых одеялах, то они действительно могут быть грязными и содержать в себе большое количество опасных бактерий.

Пульт для телевизора

Дистанционные пульты можно отнести к списку самых грязных предметов в гостиницах, ведь ими могли пользоваться тысячи людей. Специалисты советуют перед первым использованием "дистанционки" всегда протирать ее влажной салфеткой или тщательно мыть руки после использования.

Телефон

Еще один источник большого скопления микробов. Какими бы ни были шикарными ваши апартаменты, телефоны в них всегда пестрят от количества бактерий. Особое внимание следует уделить кнопкам, ведь специалисты уверяют, что они являются самым грязным местом в аппарате.

Трубка также опасна, ведь сотни посетителей прикладывали ее к лицу и дышали на нее.

Чтобы избежать заражения простудой или гриппом, всегда дезинфицируйте и мойте руки с мылом после телефонных звонков в номерах.

Смесители в ванных комнатах

Это место просто кишит бактериями. Даже если красивая хромированная поверхность блестит чистотой, то внутри смесителя всегда содержится скопление микробов, ржавчины и даже грибка.

Дверной глазок

Эта вещь должна привлечь ваше внимание не только из-за грязи, которая на ней может содержаться, но и потому что именно дверной глазок может быть предметом, скрывающим себе большую опасность. Заселившись в номер, обязательно проверяйте наличие видеокамер, которые могут быть вмонтированы в дверь. Если вы заметили какие-то странные манипуляции типа мигания, переливания света и прочего, не бойтесь и требуйте смело переселение в другой номер, потому что за вами могут следить.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему лучше избегать завтраков, которые включены в стоимость гостиничных номеров. Советы по бесплатным завтракам дала бывший повар.