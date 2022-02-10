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Тонкая грань между "халявой" и воровством: что нельзя забирать "на память" из отелей

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Что можно прихватить на память из отеля Новость обновлена 10 февраля 2022, 12:35
Что можно прихватить на память из отеля

Чтобы отдых не завершился неприятно, дадим несколько советов, что лучше не брать с собой из гостиничного номера

Иногда из гостиничных номеров исчезают вещи, которые даже не укладываются в голове – пианино, ковры или матрас. Однако большинство любителей "легкой халявы" хватают с собой "на память" тапки, мыло или несколько бутылочек из мини-бара. Чтобы избежать возможных проблем, приведем список тех вещей, которые можно брать и добавим и те, которые категорически запрещается уносить с собой.

Какие вещи можно взять с собой "на память"

  • Шампунь, мыло, гели или лосьоны для тела, тапочки или даже шапочку для мытья в душе. После того как вас выселят, скорее всего, эти вещи все равно выбросят перед заселением другого туриста.
  • Канцелярию. Если вы схватите с собой ручку или блокнот с логотипами гостиницы, сильно никто не обидится.
  • Чай, кофе или сахар в пакетиках также можно забрать для дальнейшего путешествия или домой.
  • Средства для чистки ботинок или одноразовый швейный набор всегда не помешает. Можете забрать и их, владельцы не будут против.

Стоит отметить, что подавляющее большинство престижных отелей всегда придерживаются так называемого "правила S", согласно которому туристу можно безнаказанно забрать из номера безделушки, названия каких начинаются на эту буквы. К примеру:

  • Soap – мыло.
  • Shampoo – шампунь.
  • Shower gel – гель для душа и прочее.

Чего брать категорически нельзя?

  • Полотенце, подушку, одеяло, постельное белье, шторы или ковры – это все собственность отеля. Халаты также входят в этот список, однако есть и исключения, когда гостям их дарят на память.
  • Чашку, бокалы, вазу, пепельницу, картину, зеркало, вешалки или растения тоже трогать не стоит.
  • Дистанционные пульты, чайник, кофемашину, вентилятор, утюг, фен и часы запрещается брать с собой.
  • Большинство гостиниц в Америке имеют в своих номерах библии, которые тоже не для выноса.

Ранее "Телеграф" сообщал, чего лучше не делать в гостиницах и привел несколько важных пунктов, которые лучше соблюдать в номерах для отдыха.

Теги:
#Отдых #Кража #Отель #Предмет
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