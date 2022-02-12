Некоторым ФОПам разрешили работать без кассовых аппаратов: о ком речь

ФОПам в поселках разрешили работать без кассовых аппаратов.

Правительство разрешило физлицам-предпринимателям, осуществляющих розничную торговлю в поселках, не использовать регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты).

Об этом шла речь на заседании Кабинета министров 9 февраля.

Это означает, что поселки, как и села ранее, не попадают под под обязательную фискализацию.

И все же, кассовые аппараты являются обязательными для магазинов, которые соответствуют хотя бы одному из таких пунктов:

годовой объем расчетных операций превышает 167 размеров минимальной зарплаты (1,085 млн грн);

магазин продает подакцизные товары;

параллельно занимается дистанционной торговлей, в том числе – через интернет;

сельский совет самостоятельно принял решение об обязательном применении на территории села РРО/программного РРО.

Фискализация и РРО в Украине

С 1 января 2022 года правительство обязало ФОПов, которые находятся на 2-4-й группах единой системы налогообложения, установить кассовые аппараты и выдавать покупателям чеки.

Предприниматели не смогут скрывать свой доход и вынуждены будут платить все налоги.

РРО не обязателен, если покупка оплачивается через учреждение банка или путем внесения средств через кассу финучреждения путем перевода на расчетный счет продавца.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что в 2022 году ФОПам 3 группы стоит ожидать новых налогов. О том когда и какие налоги платить ФОПам 3 группы, смотрите в нашей инфографике.