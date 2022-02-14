Сретение Господне 2022: что категорически запрещено делать 15 февраля
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Сретение Господне желательно провести дома, в кругу семьи.
Традиционно, 15 февраля, отмечается один из 12-ти самых важных праздников в православном церковном календаре — Сретение Господне. Такое название праздник получил потому, что именно в этот день маленького Иисуса, спустя 40 дней после рождения, его мать, Пресвятая Дева Мария, принесла в Храм, где их встретил старец Симеон.
В этот праздник во всех церквях проводят праздничные службы, во время которых принято совершать обряд освящения свечей, которые затем верующие забирают домой и зажигают только во время чтения молитв. Также на Сретение принято святить воду, и желательно простить все обиды и вернуть все долги. Однако помимо традиций, христианский праздник имеет свои ограничения и поверья.
Что нельзя делать на Сретение Господне
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Нельзя стирать, убирать, делать ремонт.
- Запрещено сквернословить, желать людям зла, ссориться.
- Нельзя пропускать торжественного богослужения в церкви.
- Нельзя уходить из храма без свечи.
- Не следует отправляться в дальнюю дорогу.
- Нельзя грустить и унывать.
- Нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.
- Нельзя на Сретение также шить, вышивать, вязать или заниматься другим рукоделием
Также, стоит отметить, что в народе верили, что на Сретение встречаются зима с весной. Предки считали, что погода весной будет точно такой же, как и на Сретение Господне.
Чтобы вы могли поздравить своих родных и близких с праздником Сретение Господне, "Телеграф" подготовил красивые поздравления на украинском языке.
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