Сретение Господне 2022: что категорически запрещено делать 15 февраля

Сретение Господне желательно провести дома, в кругу семьи.

Традиционно, 15 февраля, отмечается один из 12-ти самых важных праздников в православном церковном календаре — Сретение Господне. Такое название праздник получил потому, что именно в этот день маленького Иисуса, спустя 40 дней после рождения, его мать, Пресвятая Дева Мария, принесла в Храм, где их встретил старец Симеон.

В этот праздник во всех церквях проводят праздничные службы, во время которых принято совершать обряд освящения свечей, которые затем верующие забирают домой и зажигают только во время чтения молитв. Также на Сретение принято святить воду, и желательно простить все обиды и вернуть все долги. Однако помимо традиций, христианский праздник имеет свои ограничения и поверья.

Что нельзя делать на Сретение Господне

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя стирать, убирать, делать ремонт.

Запрещено сквернословить, желать людям зла, ссориться.

Нельзя пропускать торжественного богослужения в церкви.

Нельзя уходить из храма без свечи.

Не следует отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя грустить и унывать.

Нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.

Нельзя на Сретение также шить, вышивать, вязать или заниматься другим рукоделием

Также, стоит отметить, что в народе верили, что на Сретение встречаются зима с весной. Предки считали, что погода весной будет точно такой же, как и на Сретение Господне.

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