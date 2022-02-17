"Может им помочь?": в сети смеются над российскими танками, утонувшими в грязи рядом с Украиной (видео)

Появилось новое видео с танками армии РФ, которые не могут сдвинуться с места из-за слякоти и рыхлой почвы

В сети продолжается так называемый флешмоб, участники которого выкладывают все новые видео с российскими танками, застрявшими в грязи близ границ с Украиной.

Одно из последних — "плененные" танки, которые очень похожи на те, которые пытался откопать экскаватор несколько дней назад на полигоне под Ростовом. По всей видимости, усилия остались напрасными: как видим на записи, на местности уже не работает спасательная техника, а бронемашины остаются в раскопанной и размерзшейся земле.

Естественно, украинцы в сети смеются над российскими военными и в шутку пишут про их боевую слаженность. Некоторые говорят, что не нужно было тратиться на стену с Россией — мол, грязь куда эффективнее. Другие же нашли оправдания танкистам РФ: дескать, они просто не хотят воевать. Некоторые в шутку предлагают помочь России.

Напомним, что ранее сеть насмешило видео так называемых учений в РФ, где дивизионная самоходная гаубица "Мста-С" попросту застревает на снежном склоне. Под задорную музыку на помощь "плененной" пушке мчат другие солдаты.