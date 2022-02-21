У Жириновского новое осложнение коронавируса: может потребоваться переливание крови
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Медики якобы вынуждены переворачивать лидера ЛДПР дважды в день, чтобы у него не было пролежней
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который ранее анонсировал вторжение России в Украину на 22 февраля 2022 года, сдал новый тест на коронавирус, результат которого — отрицательный. Однако росСМИ пишут, что у политика диагностировали новые осложнения.
По информации Telegram-канала Mash, состояние Жириновского по-прежнему тяжелое: у него поражено 50-75% легких. Кроме того, у Жириновского выявили новые осложнения, в числе которых — двусторонний отит и анемия.
"У Владимира Вольфовича также анемия средней степени. Врачи пытаются поднять уровень железа препаратами, но, возможно, потребуется переливание крови", — сообщает портал.
Также говорится о том, что врачи якобы переворачивают лидера ЛДПР дважды в день — Жириновский лежит на противопролежневом матрасе.
Напомним, одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз.
После госпитализации появилась информация, что Жириновскому становится хуже — он не узнавал своих соратников, родных, а также медицинский персонал. Хотя в партии эту информацию никто не подтвердил.
В это время российский политолог Валерий Соловей озвучил версию, что Жириновский на самом деле не болен коронавирусом, а в больницу политик попал из-за отравления, в котором подозревают одного из его любовников.
Также отметим, что лидер ЛДПР — ярый противник Украины. Жириновский высказывал мнение, что Россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела …. нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось". Он также заявлял, что именно Украина, а не РФ стянула войска к границам.
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