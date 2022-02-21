Укр

"Заткнуться и уважать Россию"? Украинцев возмутили слова Жириновского с датой вторжения РФ

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Ненавидящий Украину Жириновский Новость обновлена 21 февраля 2022, 13:46
Ненавидящий Украину Жириновский

Украинцы не понимают, за что уважать РФ, и отпускают в сторону россиянина "черные" шутки

Украинцы на фоне всевозможных угроз о вторжении РФ в Украину возмущены видео, в котором глава ЛДПР Владимир Жириновский призывает нас "заткнуться и уважать Россию". И хоть запись не нова, на ней одиозный политик называет новую дату вторжения: оно якобы состоится в 4:00 утра вторника, 22 февраля.

Естественно, данное заявление о "немирном 2022 годе", сделанное в очень экспрессивной форме, не могло не вызвать реакцию украинцев.

Многие в Фейсбук-сообществе нашего сайта "Telegraf UA" задаются вопросом: в сегодняшних реалиях за что уважать Россию?

Однако большинство интернет-пользователей все же со злорадством спрашивает, не отправился ли одиозный россиянин на тот свет (напомним, Жириновский тяжело болен коронавирусом).

Другие же отпускают "черные" шутки в духе "таких не берут в ад" и советуют Жириновскому, если уж тот говорит такие вещи о войне, встать в первые ряды солдат РФ, а не "ляпать всякую ерунду".

Напомним, Жириновский ранее высказывал мнение, что Россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела …. нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось". Он также заявлял, что именно Украина, а не РФ стянула войска к границам.

Теги:
#Россия #Реакция #Жириновский #Вторжение
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