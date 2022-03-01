Осталось 7 дней: украинцам объяснили, как можно помочь победить Россию из тыла

В Украине не верят в российскую революцию, но хотят, чтобы в стране-агрессоре люди знали правду

В МВД Украины говорят о том, что все украинцы могут внести свой вклад в деморализацию российских солдат — тех, кто уже обстреливает мирные города, и тех, кто может прийти сюда по мобилизации.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко говорит о том, что уже 1 марта в РФ будут приходить первые эшелоны с трупами захватчиков, а также поезде с ранеными. И скрыть все это уже будет невозможно. Сам лидер страны-агрессора Владимир Путин, продолжает Денисенко, находится на Урале — в бункере. И он, по словам советника главы МВД, прекрасно понимает, что на осознание реальной картины в Украине россиянам нужно 7 дней.

"Он боится того, что случится через 7 дней. Конечно, никакой революции не произойдет, но люди хотя бы начнут говорить об этом на кухнях. Для нас это очень важно, потому что не исключено, что Путин будет делать новую мобилизацию. И нам нужно сорвать ее, подорвать моральный дух россиян", — говорит Денисенко, призывая людей звонить знакомым и родственникам в Россию и открывать им глаза на реальное положение вещей.

"Перешлите им видео, фотографии. Перешлите линк на Телеграмм-канал "Ищу своих". Каждый из нас может помочь, воюя в тылу. Наша главная задача — чтобы они занимались собой, а не нами", — резюмирует советник главы МВД.

Напомним, что сейчас наибольшей атаки подвергается Харьков — жилые районы и центр, где нет военной инфраструктуры. Армия РФ запустила ракету по площади Свободы. В ОГА считают, что российские войска 1 марта пойдут в наступление, потому что в бешенстве из-за того, что город им не покоряется.