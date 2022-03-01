Укр

Осталось 7 дней: украинцам объяснили, как можно помочь победить Россию из тыла

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
Дата публикации
Читати українською
Автор
3919
То, чем на самом деле занимается российская армия в Украине. Погибают дети, семьи... Новость обновлена 01 марта 2022, 10:47
То, чем на самом деле занимается российская армия в Украине. Погибают дети, семьи...

В Украине не верят в российскую революцию, но хотят, чтобы в стране-агрессоре люди знали правду

В МВД Украины говорят о том, что все украинцы могут внести свой вклад в деморализацию российских солдат — тех, кто уже обстреливает мирные города, и тех, кто может прийти сюда по мобилизации.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко говорит о том, что уже 1 марта в РФ будут приходить первые эшелоны с трупами захватчиков, а также поезде с ранеными. И скрыть все это уже будет невозможно. Сам лидер страны-агрессора Владимир Путин, продолжает Денисенко, находится на Урале — в бункере. И он, по словам советника главы МВД, прекрасно понимает, что на осознание реальной картины в Украине россиянам нужно 7 дней.

"Он боится того, что случится через 7 дней. Конечно, никакой революции не произойдет, но люди хотя бы начнут говорить об этом на кухнях. Для нас это очень важно, потому что не исключено, что Путин будет делать новую мобилизацию. И нам нужно сорвать ее, подорвать моральный дух россиян", — говорит Денисенко, призывая людей звонить знакомым и родственникам в Россию и открывать им глаза на реальное положение вещей.

"Перешлите им видео, фотографии. Перешлите линк на Телеграмм-канал "Ищу своих". Каждый из нас может помочь, воюя в тылу. Наша главная задача — чтобы они занимались собой, а не нами", — резюмирует советник главы МВД.

Напомним, что сейчас наибольшей атаки подвергается Харьков — жилые районы и центр, где нет военной инфраструктуры. Армия РФ запустила ракету по площади Свободы. В ОГА считают, что российские войска 1 марта пойдут в наступление, потому что в бешенстве из-за того, что город им не покоряется.

Теги:
#Россия #МВД #Война
Здание ХОГА и соседнее после обстрела
Харьков
По главной площади Харькова нанесли ракетный удар: видео с момента взрыва и последствиями
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Здание ХОГА и соседнее после обстрела
По главной площади Харькова нанесли ракетный удар: видео с момента взрыва и последствиями
Дата публикации
Категория
Россияне потеряли серьезные потери в Украине 28 февраля
Россияне разбегаются в страхе: как украинцы разносят технику оккупантов (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Сотни танков и бронемашин с артиллерией двигаются на столицу
27-километровая колонна россиян замечена под Киевом (спутниковые снимки)
Дата публикации
Категория
Тела убитых увезли в Беларусь
"Нам не нужна была эта война": в Чечне начали оплакивать погибших кадыровцев
Дата публикации
Категория
Война России против Украины длится уже шестой день
Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор (обновляется)