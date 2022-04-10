Укр

Когда садить огурцы, лук и капусту: подробный календарь огородника и садовода на апрель

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Рассаду стоит заранее подготовить Новость обновлена 10 апреля 2022, 06:45
Рассаду стоит заранее подготовить

Апрель — месяц напряженный для каждого, кто планирует получить хороший урожай

Во второй весенний месяц начинают сеять рассаду для теплиц и открытого грунта. Ближе к концу месяца сеянцы пикируют, чтобы получить лучший урожай.

Также именно в апреле высаживают морковь, раннюю капусту, а на прогретых участках земли даже картофель. Малину, крыжовник и облепих также садят в этот период. Кустарники важно обработать от вредителей до распускания почек, а также привить плодовые культуры по необходимости.

В апреле 2022 года полнолуние будет 16 числа, а новолуние и затмение — 30. В эти дни работы лучше не проводить.

Благоприятные для садоводческих начинаний периоды по лунному календарю:

  • со 2 по 15 апреля на растущую луну — период интенсивного роста растений, сажают и высевают зелень, быстрорастущие, плодовые, зерновые культуры. Среди них — баклажаны, бобы, перец, огурцы, кабачки, тыква.
  • с 17 по 29 апреля на убывающую — уничтожают вредителей, удобряют, пересаживают, подрезают, прищепляют, собирают плодыю В этот период благоприятна посадка декоративных растений и тех, кто плодоносит под землей — картошки, моркови, релиса, буряка, лука, а также плодовых кустов.

Благоприятные дни для посадки по датам на апрель:

  • Зелень и салат — 2,3,4,8,9,15,21,22,27,27,28
  • огурцы — 3,4,8,9,15,17,18,26,27
  • помидоры — 3,4,8,9,15,17,18,26,27
  • баклажаны — 3,4,8,9,15,17,18,26,27
  • перец — 3,4,8,9,15,17,18,26,27
  • кабачки, патиссоны, тыквы — 3,4,6,8,9,15
  • редис, редька, дайкон — 8,9,15,17,18,21,22,26,27
  • картофель, топинамбур — 8,9,15,17,18,21,22,26,27
  • буряк и морковь — 8,9,15,17,18,21,22,26,27
  • лук — 8,9,15,17,18,21,22,26,27
  • бобовые культуры (фасоль, горох и другие) — 3,4,5,6,7,8,9,15
  • капуста (как цветная, так и белокочанная) — 2,3,4,8,9,15,21,22,26,27
  • клубника и земляника — 5,9,15,17,18,21,22
  • цветы из семян — 3, 4, 8-15, 17, 18, 21, 22
  • плодовые деревья и кусты — 3, 4, 15, 19, 20, 21, 22

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине празднуют Вербное воскресенье — в этот день особое внимание отводят молитве за мир. Ближайший большой праздник для многих верующих Пасха. Ее отмечают 17 или 24 апреля в зависимости от обряда.

Теги:
#Овощи #Ягоды #Весна #Посадка #Апрель
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