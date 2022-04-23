Сначала помогите себе: психолог дала действенные советы волонтерам во время войны

Прежде чем стать профессиональным волонтером, нужно ответить на вопрос: "Достаточно ли у вас энергии, чтобы делиться ею с другими?"

Во время кровавой войны, которую развязала россия против Украины, украинцы защищают свои земли не только на передовой, но и в тылу. Именно здесь волонтеры, не жалея своей жизни, помогают тем, кто в этом нуждается, развозя лекарства пожилым людям и пищу малообеспеченным семьям.

Однако любой человек, который этого хочет стать волонтером? С какими рисками для здоровья сталкиваются волонтеры и кому вообще не следует заниматься этим непростым видом деятельности, в комментарии "Телеграфу" рассказала психолог и гештальт-терапевт Алена Щербань.

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Быть или не быть?

Прежде чем стать профессиональным волонтером, нужно ответить на несколько важных вопросов. "У вас достаточно энергии, чтобы делиться ею с другими?" "Хватит ли у вас сил, чтобы пропустить сквозь себя боль и горе других людей?" Если ответ на оба вопроса отрицательный – заниматься волонтерством на регулярной основе вам точно не следует.

Впрочем, это не значит, что помогать ВСУ, теробороне или переселенцам вам категорически запрещено. Желание хоть что-то делать для победы правильно и похвально. Просто стоит выбрать для себя тот вид деятельности, который вам больше подходит. Делайте то, что не будет вредить вашему эмоциональному состоянию, которое во время войны и так находится в постоянном стрессе. Или будьте полезны для страны на своем рабочем месте.

Эмоциональное выгорание

Психолог объясняет, что стоит выбрать для себя тот вид деятельности, который вам больше подходит

Если вы все же решили стать профессиональным волонтером, будьте готовы к тому, что уже к концу первого месяца вашей работы может случиться "эмоциональное выгорание". Дело в том, что волонтеры каждый день находятся в контакте с чужой болью, переживаниями, страданиями и тяжелыми жизненными историями людей, которым война принесла только горе. Сохранять свой психологический баланс в таком экстремальном режиме почти невозможно. Неудивительно, что со временем волонтеры задают себе еще один вопрос: "Я помогаю другим, почему же мне самому плохо?" Ответ на него таков: скорее всего чужая боль стала триггером вашей личной непрожитой боли.

Еще одна ловушка для волонтера – "синдром спасителя". Иногда желание помочь другим становится для человека образом жизни. Причем она помогает даже когда ее об этом не просят, превращая обычные жизненные невзгоды в настоящую трагедию. Понятно, что такого "спасителя" будут всячески избегать. В свою очередь это будет плохо влиять на эмоциональное состояние и самооценку волонтера.

Несколько советов

Чтобы помогать другим и не вредить собственному здоровью, волонтеру следует соблюдать определенные правила:

Первое из них — полноценный сон , являющийся главным залогом психологического и физического здоровья.

, являющийся главным залогом психологического и физического здоровья. Дальше идет питание . Как говорится, война войной, а обед по расписанию! Поэтому не забывайте о завтраке, обеде и ужине. Следите за водным балансом – пейте больше чистой воды. По возможности чередуйте виды волонтерской деятельности каждые 3 часа: 3 часа общения с людьми, 3 часа рутины на кухне или на складе.

. Как говорится, война войной, а обед по расписанию! Поэтому не забывайте о завтраке, обеде и ужине. Следите за водным балансом – пейте больше чистой воды. По возможности чередуйте виды волонтерской деятельности каждые 3 часа: 3 часа общения с людьми, 3 часа рутины на кухне или на складе. Продолжайте жить нормальной жизнью . Вам может казаться, что это не ко времени, но это просто необходимо для того, чтобы эмоционально не выгореть. Обычный поход в магазин, часы чтения книги, занятия спортом или уборка квартиры… Все, что вы охотно делали в мирной жизни, даст вашей психике удержаться и не посыпаться. Еще один важный закон: "Оставляйте работу на работе". Не тяните домой чужие боли и горе. Вы и так делаете многое для того, чтобы их стало меньше. Позаботьтесь и о себе.

. Вам может казаться, что это не ко времени, но это просто необходимо для того, чтобы эмоционально не выгореть. Обычный поход в магазин, часы чтения книги, занятия спортом или уборка квартиры… Все, что вы охотно делали в мирной жизни, даст вашей психике удержаться и не посыпаться. Еще один важный закон: "Оставляйте работу на работе". Не тяните домой чужие боли и горе. Вы и так делаете многое для того, чтобы их стало меньше. Позаботьтесь и о себе. Еще один лайфхак: чтобы не потерять мотивацию и не выгореть эмоционально – всегда фиксируйте положительный результат своей работы. Бойцы получили качественные бронежилеты – отлично! Переселенцы обеспечены продовольствием и одеждой – мы молодцы! Успех придает силы и делает победу более близкой.

"Помните, помочь абсолютно всем вы не можете, так что не бойтесь кому-то отказать или делегировать свои полномочия другим волонтерам. Не хватайтесь за все задачи: реально оценивайте свои возможности. А когда почувствуете, что устали и желание заниматься волонтерством теряет смысл – возьмите выходной. Сделайте паузу для перезагрузки. В случае необходимости — обратитесь за помощью к профессиональному психологу. Среди них тоже есть волонтеры. Да и вообще, обращаться за помощью, когда сам помогаешь — вполне нормально. Так победим!", — подчеркнула психолог.

Как писал "Телеграф", ранее психолог объяснил жестокость россиян к украинцам.