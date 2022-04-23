Сначала помогите себе: психолог дала действенные советы волонтерам во время войны
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Прежде чем стать профессиональным волонтером, нужно ответить на вопрос: "Достаточно ли у вас энергии, чтобы делиться ею с другими?"
Во время кровавой войны, которую развязала россия против Украины, украинцы защищают свои земли не только на передовой, но и в тылу. Именно здесь волонтеры, не жалея своей жизни, помогают тем, кто в этом нуждается, развозя лекарства пожилым людям и пищу малообеспеченным семьям.
Однако любой человек, который этого хочет стать волонтером? С какими рисками для здоровья сталкиваются волонтеры и кому вообще не следует заниматься этим непростым видом деятельности, в комментарии "Телеграфу" рассказала психолог и гештальт-терапевт Алена Щербань.
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Быть или не быть?
Прежде чем стать профессиональным волонтером, нужно ответить на несколько важных вопросов. "У вас достаточно энергии, чтобы делиться ею с другими?" "Хватит ли у вас сил, чтобы пропустить сквозь себя боль и горе других людей?" Если ответ на оба вопроса отрицательный – заниматься волонтерством на регулярной основе вам точно не следует.
Впрочем, это не значит, что помогать ВСУ, теробороне или переселенцам вам категорически запрещено. Желание хоть что-то делать для победы правильно и похвально. Просто стоит выбрать для себя тот вид деятельности, который вам больше подходит. Делайте то, что не будет вредить вашему эмоциональному состоянию, которое во время войны и так находится в постоянном стрессе. Или будьте полезны для страны на своем рабочем месте.
Эмоциональное выгорание
Если вы все же решили стать профессиональным волонтером, будьте готовы к тому, что уже к концу первого месяца вашей работы может случиться "эмоциональное выгорание". Дело в том, что волонтеры каждый день находятся в контакте с чужой болью, переживаниями, страданиями и тяжелыми жизненными историями людей, которым война принесла только горе. Сохранять свой психологический баланс в таком экстремальном режиме почти невозможно. Неудивительно, что со временем волонтеры задают себе еще один вопрос: "Я помогаю другим, почему же мне самому плохо?" Ответ на него таков: скорее всего чужая боль стала триггером вашей личной непрожитой боли.
Еще одна ловушка для волонтера – "синдром спасителя". Иногда желание помочь другим становится для человека образом жизни. Причем она помогает даже когда ее об этом не просят, превращая обычные жизненные невзгоды в настоящую трагедию. Понятно, что такого "спасителя" будут всячески избегать. В свою очередь это будет плохо влиять на эмоциональное состояние и самооценку волонтера.
Несколько советов
Чтобы помогать другим и не вредить собственному здоровью, волонтеру следует соблюдать определенные правила:
- Первое из них — полноценный сон, являющийся главным залогом психологического и физического здоровья.
- Дальше идет питание. Как говорится, война войной, а обед по расписанию! Поэтому не забывайте о завтраке, обеде и ужине. Следите за водным балансом – пейте больше чистой воды. По возможности чередуйте виды волонтерской деятельности каждые 3 часа: 3 часа общения с людьми, 3 часа рутины на кухне или на складе.
- Продолжайте жить нормальной жизнью. Вам может казаться, что это не ко времени, но это просто необходимо для того, чтобы эмоционально не выгореть. Обычный поход в магазин, часы чтения книги, занятия спортом или уборка квартиры… Все, что вы охотно делали в мирной жизни, даст вашей психике удержаться и не посыпаться. Еще один важный закон: "Оставляйте работу на работе". Не тяните домой чужие боли и горе. Вы и так делаете многое для того, чтобы их стало меньше. Позаботьтесь и о себе.
- Еще один лайфхак: чтобы не потерять мотивацию и не выгореть эмоционально – всегда фиксируйте положительный результат своей работы. Бойцы получили качественные бронежилеты – отлично! Переселенцы обеспечены продовольствием и одеждой – мы молодцы! Успех придает силы и делает победу более близкой.
"Помните, помочь абсолютно всем вы не можете, так что не бойтесь кому-то отказать или делегировать свои полномочия другим волонтерам. Не хватайтесь за все задачи: реально оценивайте свои возможности. А когда почувствуете, что устали и желание заниматься волонтерством теряет смысл – возьмите выходной. Сделайте паузу для перезагрузки. В случае необходимости — обратитесь за помощью к профессиональному психологу. Среди них тоже есть волонтеры. Да и вообще, обращаться за помощью, когда сам помогаешь — вполне нормально. Так победим!", — подчеркнула психолог.
Как писал "Телеграф", ранее психолог объяснил жестокость россиян к украинцам.
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