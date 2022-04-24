Укр

Пасха в условиях войны: почему лучше оставаться дома и как самому освятить паски и яйца

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Пасха 2022 Новость обновлена 24 апреля 2022, 07:24
Пасха 2022

Украинцев призывают быть осторожными и избегать мест массового скопления людей.

В воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда празднуют Пасху. В этом году украинцы отмечают главный церковный праздник в условиях войны.

Из-за комендантского часа все храмы Православной церкви Украины в ночь на 24 апреля проведут закрытое богослужение, а освятить пасхальные корзины можно утром в воскресенье. Это связано с огромным риском для христиан из-за военной агрессии россии и возможных провокаций.

В областях, где риск провокаций со стороны рф намного выше — украинцам рекомендуют освящать корзины в домашних условиях. Для этого достаточно включить онлайн богослужение, прослушать, прочитать молитвы и окропить продукты освященной водой.

Кроме того, спасатели рекомендуют быть осторожными в этот день и дают несколько ценных рекомендаций:

  • украинцев призывают быть бдительными;
  • избегать скопления людей;
  • не игнорировать воздушные тревоги;
  • не оставлять легковоспламеняющиеся вещи рядом с корзинами, где горят свечи;
  • соблюдать правила обращения с огнем, идя на природу, хотя от этого лучше отказаться вообще.

Не следует забывать, что Пасха это семейный праздник, когда вокруг праздничного стола собираются самые близкие люди. Лучше этот день провести дома с родными, совместно молясь о мире в Украине.

Если ваши близкие далеко, можно поздравить их, отправив красивую открытку или видеопоздравление.

Теги:
#Богослужение #Пасха #ПЦУ
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