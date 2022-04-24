Укр

"Водка, кетчуп и украинские крошки": беженцы из Украины устроили в Дании вечеринку с танцами под русскую музыку

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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"Беженки" устроили позорное шоу в Дании Новость обновлена 24 апреля 2022, 23:14
"Беженки" устроили позорное шоу в Дании

В сети попросили датских волонтеров не идентифицировать этих женщин как украинок

Пока в Украине идет война, а в Одессе и других городах от вражеских обстрелов умирают маленькие дети, беженцы из Харькова устроили в Дании громкую вечеринку с выпивкой и плясками, местами эротического характера, под русскую поп-музыку.

Соответствующие видео в воскресенье, 24 апреля, на своей странице в Facebook опубликовал датский волонтер Генрик Савков.

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Кадры волонтер подписал очень лаконично:"Водка, кетчуп и украинские крошки". На них женщины пляшут под песню российской группы Комбинация "Бухгалтер". Судя по увиденному, им очень весело.

Видео: facebook.com/Henrik Savkov

На еще одном опубликованном видео "беженцы из Украины" развлекаются под Нэнси "А я нашел другую". Местами, танцы женщин вызывают слишком много вопросов, ведь одна из них не гнушается элементами стриптиза. Создается впечатление, что о войне в Украине эти "леди" даже не слышали.

Видео: facebook.com/Henrik Savkov

Во время просмотра историй датского волонтера удалось найти страницу женщины, которая на обнародованных видео позволяла себе больше всего. Профиль женщины закрыт, однако из открытой информации понятно, что зовут "беженку" Ольга Тихова, а родом она из Харькова.

Пользователи сети не смогли пройти мимо этого безобразия. В комментариях к видео большинство отметили, что им стыдно за таких "земляков", уехавших из страны, где идет война, но совсем забывших об этом. Большинство пришло к мысли о том, что ничего общего с Украиной у этих "беженок" нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, в Польше в ДТП погибла украинка и двое маленьких детей. Беженцы от войны в Украине всемером ехали в автомобиле — четверо из них были детьми.

Теги:
#Украина #Беженцы #Дания #Аморальное поведение
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