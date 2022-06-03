россия устроила геноцид

3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью Украине

В день вторжения — 24 февраля никто до конца не осознавал всю мощь украинской армии. Россияне шли на Киев, ошибочно думая, что через несколько дней их ждет парад на Крещатике. Как оказалось, ВСУ продемонстрировали высочайшее качество работы и за счет мотивации и профессионализма сумели сдержать атаку и очистили от оккупантов несколько областей. Увы, война продолжается. В этом материале мы расскажем о тех, кто сложил голову за нашу независимость.

Владислав Аллеров

30 мая во время возвращения с боевого задания в Изюмском районе под артиллерийский обстрел попала группа наших военных. В числе погибших был 37-летний полковник Владислав Аллеров из Львовской области. Проходил службу в должности командира отдельного отряда специального назначения "Западное территориальное управление Национальной гвардии Украины". Был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Владислав Аллеров

Александр Поповченко

16 мая в бою с российской диверсионной группой на участке границы в Сумской области смертельное ранение получил пограничник Александр Поповченко. Позиции украинских защитников враг обстрелял из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Ценой своей жизни главный сержант Поповченко помешал врагу прорвать государственную границу. 10 лет он отдал охране рубежей и ушел как Герой!

Александр Поповченко

Павел "Волат"

Защищать Украину от российского вторжения приехали и братья из Беларуси. В ходе освобождения одного из украинских сел погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат". Он хотел видеть свободную Украину и освобожденную Беларусь.

Павел "Волат"

Василий Гначук

Война прервала жизненные планы главного сержанта Василия Гначука, проживавшего в Черновицком районе. Он был командиром роты, однако в неравном бою погиб. У него осталась жена и ребенок.

Василий Гначук

Леонид Кондратюк

35-летний военный погиб смертью храбрых, защищая Украину. Настоящий патриот. Вдовой осталась его жена. Также уроженец Черновицкого района.

Кондратюк Леонид

Андрей Шова

Тяжелой утратой для семьи Андрея Шовы стала его гибель. Он защищал Украину от оккупантов. Защищал и свою семью. У Андрея осталась жена и двое детей — сын и дочь.

Андрей Шова

Александр Баланецкий

До войны работал в Черновицком городском совете, был членом Совета адвокатов Черновицкой области. К сожалению, погиб, сражаясь против российских агрессоров.

Александр Баланецкий

Илья Мандалак

5 мая в тяжелом столкновении возле села Прудянка на Харьковщине под минометный огонь попал солдат Илья Мандалак из Буковины. От полученных травм скончался.

Мандалак Илья

Константин Косован

30 апреля в бою с вражескими оккупантами погиб сержант Косован. Он принимал участие в боях возле населенного пункта Малые Фески Харьковской области, погиб в результате получения минно-взрывной травмы.

Константин Косован

Иван Скидан

В ходе освободительной войны в Рубежном на Луганщине 52-летний ветеран АТО Иван Скидан выполнял боевое задание, однако попал под артиллерийский обстрел и получил смертельное ранение.

Иван Скидан

В 100-й день со дня полномасштабного вторжения "Телеграф" решил продемонстрировать, какой ценой удается отбивать агрессию Кремля. Больше историй читайте здесь.