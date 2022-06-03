Остановите Россию!

3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск рф в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью

Ровно 100 дней назад рф открыто вторглась на территорию Украины и начала бомбить мирные города. Война, которую принесли российские оккупанты, уже забрала жизни сотен украинцев. Каждый, кто погиб в боях, под обстрелами или непосредственно от рук военных вс рф — чей-то ребенок, родитель, друг и любимый человек. Семьи погибших будут нести память о своих близких через всю жизнь. Мы вспоминаем, какие истории стоят за сухими цифрами в ежедневных сводках новостей.

Степан Тарабалка

Военный летчик ВСУ, Герой Украины. Простой сельский мальчик из Ивано-Франковской области с юных лет мечтал стать пилотом. У штурвала МиГ-29 он оборонял Украину с начала агрессии рф на Донбассе в 2014 году. Майор погиб 13 марта в воздушном бою с противником под Житомиром. Украинцу было лишь 29 лет. "Ти вирішив Героєм стати, а маму спитати?": это строка из стихотворения, которое посвятила погибшему сыну мать Степана Тарабалки Наталья. Кроме родителей, у военного остались супруга и сын. Посмертно Тарабалка награжден орденом "Золотая Звезда" — за защиту воздушного пространства, доблесть и отвагу.

Степан Тарабалка

Виталий и Алла Таран

Супруги из Мариуполя, вступившие в ряды полка "Азов" с первых дней его основания. Их путь начинался с работы на кухне, позже начали нести службу: она – как делопроизводитель, а он — начальник финансов. Семья шаг за шагом строила свое будущее, но все уничтожила война. Муж и жена старались все время быть рядом. Буквально за день до гибели Виталия Алла под обстрелами прибежала проведать раненого любимого. 15 марта 36-летний Виталий погиб – на госпиталь россияне сбросили бомбу. Спустя три недели, 8 мая, авиабомба рф убила и Аллу, которой было 33 года. Их 3-летний сын Данил – теперь полная сирота.

Виталий и Алла Таран

Ольга Семидьянова

48-летняя мать-героиня из Днепропетровской области. Вместе с супругом они воспитывали 12 детей: 6 из них родила Ольга, а еще 6 — со временем решили усыновить. Большая и дружная семья жила в Марганце, получив статус детского дома семейного типа. Муж Ольги с начала АТО ушел добровольцем. Позже на защиту страны стала и его супруга. Ольга спасала на передовой раненых как боевой медик. Свое дело она продолжала и после 24 февраля. 3 марта на рубеже Донецкой и Запорожской областей женщина была ранена, и, к сожалению, вскоре скончалась. Ее семья продолжает отстаивать независимость Украины: муж и сын – в терробороне, еще один сын – контрактник ВСУ, одна дочь – доброволец, другая – в полиции. При жизни Ольге удалось застать первую внучку – Софию, которая родилась осенью 2021 года.

Ольга Семидьянова

Александр Махов

36-летний военный журналист телеканала "Украина 24", который ушел защищать страну на фронт с начала полномасштабного нападения рф. Уроженец Луганска своими глазами наблюдал, с чего начиналась российская агрессия против Украины, которая переросла в открытое нападение. Махов освещал с горячих точек происходящее в зоне АТО\ООС. Он был единственным журналистом на борту самолета, который эвакуировал украинцев из Уханя в начале пандемии. После 24 февраля Махов сменил информационный фронт на боевой. На передовой Александр сделал предложение своей невесте Анастасии, тоже тележурналистке, правда, вместо бриллиантов было кольцо от гранаты. Жизнь украинского героя оборвалась 4 мая под Изюмом Харьковской области.

Александр Махов

Полина

Одна из более 260 детей, погибших в Украине начиная с 24 февраля. Четвероклассницу киевской школы №24 убили российские захватчики. На одной из улиц столицы семью с тремя детьми расстреляла диверсионная вражеская группа еще в первые дни большой войны, 26 февраля. К сожалению, Полина, ее мама и папа погибли на месте. Брата и сестру Полину госпитализировали медики. Война забрала у них родителей и сестричку.

Полина

Егор Середюк

Военный летчик, командир авиационного звена, капитан Вооруженных Сил Украины, который вырос в семье военных. За время большой войны на счету героя не менее 25 боевых вылетов и сотни, а то и тысячи спасенных жизней. Егор погиб 15 апреля вблизи Изюма на Харьковщине, когда возвращался с боевого задания. Летчику было всего 26 лет. Посмертно Середюку присвоено звание "Герой Украины" и вручен орден "Золотая Звезда". Но его 21-летняя жена Татьяна призналась в одном из интервью, что никакие награды не вернут ей любимого мужа, а дочке, которой нет и года – заботливого папу.

Егор Середюк

Наталья Луговская

51-летний психолог полка "Азов", уроженка Львовской области. Ее сына Юрия Луговского, бойца "Азова", четыре года назад убил вражеский снайпер на Донеччине. После смерти Юрия женщина продолжила дело сына. Долгое время работала в реабилитационном центре, помогая раненым бойцам. С 24 февраля оставалась рядом с азовцами в многострадальном Мариуполе. В результате обстрела россией завода "Азовсталь" 3 мая Наталья погибла. Зять Натальи, муж ее дочки Татьяны, тоже погиб здесь. Татьяна осталась с тремя детьми без супруга и родной мамы. Самая младшая дочь родилась уже после смерти ее отважных папы и бабушки.

Наталья Луговская

Любовь Панченко

85-летняя художница, одна из шестидесятников, отстаивавших украинскую культуру вопреки цензурных тискам СССР и подвергшаяся гонениям со стороны КГБ. Полномасштабная война застала ее в городе Буча Киевской области, который оккупировали российские военные. Женщина не выходила из дома около месяца. Приходилось голодать. Любовь Михайловна не могла самостоятельно передвигаться, ей требовался постоянный уход. После освобождения Бучи женщину госпитализировали. К сожалению, она скончалась 30 апреля.

Любовь Панченко

Олег Прудкий

Боксер из Черкасс, дважды чемпион Украины по боксу, призер международных турниров и участник команды "Украинские атаманы", которую в свое время представляли Александр Усик и Василий Ломаченко. После завершения спортивной карьеры Прудкий присоединился к полицейскому спецподразделению "КОРД", в его рядах и защищал страну с начала полномасштабной войны. Погиб 22 мая во ходе выполнения боевого задания. У Олега остались жена и двое дочерей.

Олег Прудкий

Александр Оксанченко

53-летний военный летчик первого класса, полковник ВСУ, посмертно награжденный званием Героя Украины. Украинский военный "познакомился" с российской агрессией еще в 2014 году, неся службу на одном из аэродромов в Крыму. Оксанченко не только остался верен Украине, а и продолжил защищать независимость и суверенность своей страны в период АТО. Летчик славился умением выполнять самые сложные элементы высшего пилотажа, а еще отличился во время триумфальных полетов на многочисленных авиашоу. Герой погиб 25 февраля в воздушном бою. У него остались жена и две дочери.

Александр Оксанченко

В 100-й день со дня полномасштабного вторжения "Телеграф" решил продемонстрировать, какой ценой удается отбивать агрессию Кремля. Больше историй читайте здесь.