Полномасштабная

3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск рф в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные города и убивать украинцев вот уже 100 дней. Война забирает жизни не только военных, а обычных граждан, в том числе – ни в чем не повинных детей. Их истории мы сегодня рассказываем.

Ванда Объедкова

80 лет назад одна 10-летняя девочка пряталась от немецких захватчиков в подвале Мариуполя. Ее маму-еврейку расстреляли. В этом же городе спустя столько лет Ванде снова пришлось страдать из-за оккупантов, но теперь – российских. Холод, сырой подвал и отсутствие еды очень ударили по ее здоровью. На 40-й день полномасштабной войны женщина скончалась в возрасте 91 года. Ее похоронили в мариупольском парке.

Ванда Объедкова

Екатерина Дьяченко

11-летняя украинская гимнастка в свои юные годы добилась многого, но сколько же она не успела – ее жизнь забрали российские захватчики. Дом Кати в Мариуполе уничтожил снаряд рф. "Она должна была покорять сцены и дарить улыбку миру! В чем виноваты дети?": слова тренера по художественной гимнастике Анастасии Мещаненковой.

Екатерина Дьяченко

Сергей Шестак

Игрок аматорского клуба "Черкасские козаки" после 24 февраля вступил в ряды ВСУ и мужественно оборонял родную страну от российских захватчиков. 19 марта стало известно о его смерти: украинец погиб в боях под Волновахой на востоке страны. Сергею было 34 года. Это непоправимая утрата для его жены и маленькой дочери.

Сергей Шестак

5-месячный ребенок в Харькове

Семья только вернулась в Харьков, как 26 мая попала под обстрел. 5-месячный Миша был в руках у папы, когда тот бежал в укрытие. Но случился новый прилет. Мужчина погиб. Маленького Михаила найти сразу не смогли: тело малыша отбросило взрывной волной на крышу дома… 26-летняя Александра, мама мальчика, получила ранения, но выжила. Только как теперь жить без ребенка и мужа – не представляет.

Трагедия в Харькове

Олег Ленюк

Вице-чемпион Европы и чемпион Украины по спортивному ориентированию в 2022 году окончил университет в Черновцах. Из студента ему пришлось быстро превратиться в воина и защищать от агрессора родную страну. Свое 23-летие Олег встретил на фронте в начале апреля. 15 мая он погиб в ожесточенных боях под Харьковом.

Олег Ленюк

Алексей Купырев

46-летний рефери, экс-чемпион Европы по боксу застал полномасштабное вторжения рф в Мариуполе. Семья пряталась в подвале, но 8 марта мужчина поднялся в свою квартиру – в этот момент туда прилетел снаряд. Похоронили спортсмена во дворе его же дома.

Алексей Купырев

Олег Гегечкори

Пилот с 20-летним стажем, полковник ВСУ, участник АТО и Герой Украины (посмертно). Вертолет под управлением 50-летнего военного сбили российские захватчики в Киевской области 8 марта. Без отца остались двое детей.

Олег Гегечкори

Инна Дерусова

Первая женщина, удостоенная звания Героя Украины посмертно. В первые дни большой войны старший боевой медик спасла более 10 военных, рискуя собой. Погибла во время артобстрела 26 февраля в городе Ахтырка Сумской области. Ей был 51 год.

Инна Дерусова

Дмитрий Чумаченко

Жизнь 26-летнего летчика оборвалась 23 марта под Житомиром. Пилот вступил в воздушный бой с противником, не стал катапультироваться и отвел подбитый самолет в лесополосу от домов людей, чем спас десятки жизней. У Дмитрия осталась молодая жена Кристина Чумаченко.

Дмитрий Чумаченко

Виталий Кучерявый

32-летний полковник ГПСУ, руководивший обороной города Счастья в Луганской области. Его погранотряду удалось уничтожить технику вс рф и взять в плен много российских оккупантов. Украинский защитник погиб 13 марта во время боя от артиллерийского снаряда. Посмертно награжден званием Героя Украины и орденом "Золотая Звезда".

Виталий Кучерявый

В 100-й день со дня полномасштабного вторжения "Телеграф" решил продемонстрировать, какой ценой удается отбивать агрессию Кремля. Больше историй читайте здесь.