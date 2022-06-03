уничтожение украинцев.

3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью

Война продолжается уже 100 дней — ежедневно украинцы, защищая свою землю, проявляют невероятное мужество и героизм. Эта катастрофа планетарного масштаба уже унесла тысячи жизней украинцев. Мы будем вспоминать всех, кто отдал свою жизнь, всех воевавших, всех военных и всех гражданских, взрослых и детей. Всех, кто мог бы еще жить, если бы россия не начала войну. Вечная память каждому, кто погиб за Украину.

Иванна Полищук

Военнослужащая 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Иванна Полищук погибла 25 февраля. Девушка попала под обстрел на Херсонщине, вместе с другими членами своей медицинской бригады, когда они ехали оказывать помощь раненым украинским защитникам. Иванна выучилась на медицинскую сестру в Шепетовском колледже, после стала военным медиком, мечтала служить украинскому народу. Ей было всего 23 года.

Иванна Полищук

Ольга, Игорь и Олександр Сухенко

Военные рф убили целую семью в Бучанском районе Киевской области. Ольга и Игорь Сухенко и их 25-летний сын Александр проживали в селе Мотыжин. 50-летняя Ольга Сухенко была старостой села. Она помогала передавать украинской армии информацию о местонахождении и передвижении российских войск, а также организовала эвакуацию жителей. 23 марта их последний раз видели живыми, а 2 апреля вся страна увидела жуткие фото с братской могилы: там нашли тела семьи Сухенко.

Перед смертью глава села, как и ее муж и сын, подвергались зверским пыткам. Александр Сухенко профессионально занимался спортом, дважды был обладателем кубка Киевской области по футболу, а также кубка Киево-Святошинского района.

Россияне убили всю семью Сухенко

Александр Шеремет

Тренер сборной команды школьников Украины и Ирпенской детско-юношеской школы по спортивному ориентированию Александр Шеремет стал очередной жертвой россиян. В начале войны Александр вывез семью в безопасное место и вернулся в Ирпень. Он ухаживал за отцом и помогал знакомым, которые не смогли выехать из Ирпеня. 25 марта Александра схватили оккупанты. 31 марта его тело привезли в морг в г. Боярка. На груди Александра было пять отверстий от пуль… У погибшего осталась жена и трое детей.

Александр Шеремет

Сергей Пономаренко

Его тело нашли в одной из братских могил Ирпеня уже после освобождения. Он работал системным администратором, но все это было до войны. Увы, для Сергея состояние "после" не наступит уже никогда. Его убили.

Сергей Пономаренко

Сергей Божко

Село Лоцкино Николаевской области было под оккупацией российских войск с 11 до 17 марта. Буквально за день до освобождения села российские военные похитили местного учителя математики Сергея Божко. По словам жены Сергея, он был виноват лишь в том, что имел проукраинские взгляды и не скрывал этого. Тело 60-летнего мужчины нашли в яме около одного из домов со следами пыток и многочисленными пулевыми ранениями в области грудной клетки.

Сергей Божко

Роман Жук

Волонтер, эколог Роман Жук пошел на войну добровольцем в первые дни, был разведчиком артиллерийского взвода 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Погиб 26 мая, защищая Родину и всех украинцев от врага. Вместе с женой имели общий микробренд Povna banka – делали варенье из карпатских ягод. Также начали экологическое движение Chysto.de, которое занималось Карпатским морем — водохранилищем Теребле-Рицкой ГЭС. У павшего Героя остались двое маленьких деток.

Роман Жук

Руслан Наливайко

В ожесточенных боях за Украину погиб старший солдат Руслан Наливайко. Руслан родом из Умани Черкасской области. Погиб солдат 24 мая в бою за Украину, возле Бахмута Донецкой области. Герою было 35 лет. Верен военной присяге и своему народу. Вечная слава! Вечная память!

Руслан Наливайко

Александр Гарбуз

19-летний военный снискал славу и авторитет среди старших боевых товарищей как "мастер точного выстрела" из грозного противотанкового оружия, способный превратить в металлолом любую вражескую технику. Его боевым позывным стало прозвище, прилипшее к нему с самого начала военной службы по контракту: "Малой" – потому что он действительно был небольшого роста, да еще и откровенно юн.

Александр погиб в результате очередного военного преступления путинской армии — российские оккупанты взяли его в плен и после пыток застрелили. Юный защитник родной земли был удостоен высшего государственного звания Героя Украины – посмертно.

Александр Гарбуз

В 100-й день со дня полномасштабного вторжения журналисты "Телеграфа" хотят напомнить, какую цену Украина ежедневно платит за отражение атак россиян. Больше о проекте читайте здесь.