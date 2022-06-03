ведется уже 100 дней!

3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск рф в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью

С момента, как путин отдал приказ бомбить украинские города, прошло вот уже 100 дней. От рук российских захватчиков гибнут мирные люди. На поле боя погибают наши Герои – воины ВСУ. Под удар попадают и волонтеры, и журналисты. За каждым именем погибшего стоят мечты, цели и желание жить. "Телеграф" рассказывает, чьи жизни унесла развязанная россией война.

Французский журналист не побоялся приехать в Украину и доносить под пулями правду о войне. Канал BFM TV, на котором он работал, стал первым медиа во Франции, взявшим интервью у президента Владимира Зеленского. О смерти 32-летнего журналиста стало известно 30 мая. Он погиб на Луганщине, когда на бронированном авто направлялся для эвакуации жителей. Россияне в который раз сорвали выезд гражданских, открыв огонь. К сожалению, ранения стало для иностранца смертельным.

Фредерик Леклерк-Имхов

Богдан Стефанишин

Муж нардепа от партии "Голос" Ольги Стефанишиной после 24 февраля вступил в ряды терробороны Киева. Однажды он отправился под Чернигов, хотя там было неспокойно: нужно было помочь с эвакуацией и доставить лекарства. Колонну волонтеров российские войска расстреляли 30 марта. В числе погибших и Богдан. В одном из интервью Ольга рассказала, как сильно ее супруг любил Украину и с такой же силой ненавидел россию. Ведь его бабушку и папу советские власти выслали в лагеря, а дедушку – убили. "Причина" – член УПА.

Богдан Стефанишин

Алексей Цыбко

Спортсмен, активный общественный деятель, участник "Оранжевой революции" и "Революции достоинства", экс-мэр Смелы и доброволец АТО. Не задумываясь украинец бросился на защиту Родины после вероломного нападения вс рф. Александра не стало 31 марта на 56-ом году жизни, он погиб в ходе освобождения Бучи в Киевской области.

Алексей Цыбко

Марина Наумец

Фото мальчика, который принес консервы на могилу мамы в Буче, облетело весь мир. Погибшей оказалась 34-летняя Марина Наумец. Когда-то она уже бежала от российских военных с Луганщины. Но война застала ее снова, на этот раз под Киевом. Семья пряталась в подвале, однажды сердце женщины не выдержало всего, что происходило вокруг. Без мамы осталось трое детей.

Марина Наумец

Богдан Лещишин

Подполковник НГУ, Герой Украины храбро защищал Украину с 2014 года. 24 февраля он находился в Гостомеле, где отбивал атаки россиян. В дальнейшем руководил операцией на киевском направлении. Несмотря на полученное в бою ранение, не эвакуировался и продолжал командование. И даже когда вс рф накрыли позиции гостомельских гвардейцев "Градами", Лещишин до последнего старался быть полезным, хотя снова был ранен. Его последнее желание – не потерять сознание и успеть передать все данные о позициях врага сослуживцам.

Богдан Лещишин

Александр Цюпак

Война Александра длилась с 2014 года. На счету кадрового военного подготовка экипажей танкистов, боевые задания в зоне АТО и успешные операции. Он – гордость 14-й отдельной механизированной бригады, что подтверждают многочисленные награды. А его танковый взвод не раз становился лучшим среди соответствующих подразделений ВСУ. Неудивительно, что свою миссию – вести Украину к победе – Цюпак продолжил и после 24 февраля. Герой отбивал от российских оккупантов Киевскую область, там же погиб в ходе шквального артобстрела 11 марта.

Александр Цюпак

Оксана Баулина

Российская журналистка, в прошлом – главред канала "Навальный Live". Когда рф добавила организацию в список экстремистских, то Баулина вынуждено эмигрировала. Войну в Украине она освещала как журналист латвийского издания The Insider. Оксана снимала 23 марта разрушения Подольского района столицы, но россияне начали новый ракетный обстрел – 42-летняя женщина не выжила.

Оксана Баулина

Атанас Иванов

Запорожский тяжелоатлет в свой 21 год не успел насладиться молодостью и построить семью, а отдал свою жизнь ради сохранения Украины. Турниры и соревнования сменились боевыми задачами. Защитник давал отпор российской навале в многострадальном Мариуполе. О его гибели стало известно 27 марта. Посмертно Атанаса наградили орденом "За мужество" III степени.

Атанас Иванов

Фотокорреспондент, оператор и документалист многих именитых изданий, в числе которых Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, сделал много проектов о войне в Украине. Как однажды он сказал: "Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну". С первых дней нападения рф Левин находился в гуще событий. 13 марта фотокорр в последний раз вышел на связь. Спустя долгое время поисков стало известно, что Макса больше нет. Его тело обнаружили в одном из сел Киевской области 1 апреля. В него стреляли дважды. У Макса остались четверо несовершеннолетних сыновей.

Макс Левин

Дмитрий Сидорук

АТО, Луганский аэропорт, тяжелое ранение и 12 операций: все это прошел ветеран, член сборной Украины на Играх Непокоренных, мастер спорта международного класса по стрельбе из лука. После 24 февраля он не позволил себя оставаться вне фронта и снова отправился в бой за Украину. 39-летний Герой погиб в результате массированного артобстрела 5 апреля в районе Попасной, что в Луганской области. Это непоправимая потеря для его любящей жены и сына.

Дмитрий Сидорук

В 100-й день со дня полномасштабного вторжения "Телеграф" решил продемонстрировать, какой ценой удается отбивать агрессию Кремля. Больше историй найдете здесь.