главная его цель

3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью Украине

Российские войска бомбят мирные города Украины 100 дней кряду. Оккупанты издеваются над мирными жителями, насилуют и убивают. Наши защитники, рискуя жизнями, отбивают атаки агрессора. Мы вспоминаем истории тех, чьи жизни унесла война.

Андрей (позывной "Борода")

Мариупольский меткомбинат "Азовсталь" рф уничтожала вместе со всеми, кто там находился. Несмотря на весь ужас, в катакомбах продолжалась жизнь. Азовцы Валерия Карпиленко (позывной "Нава") и член пограничного отряда Андрей "Борода" поженились там 5 мая – день создания легендарного полка. Кольца пришлось соорудить из фольги. Однако уже спустя несколько дней мужчина погиб во время вражеского обстрела.

Знаменитое фото из "Азовстали"

Игорь Бедзай

Герой Украины, выдающийся украинский летчик, заместитель командующего ВМС ВСУ по авиации, который не предал страну в ходе аннексии Крыма, в отличие от своего руководства. Именно под его командованием в 2014 году из оккупированного Крыма вышла вместе с техникой 10-я бригада морской авиации. Эта блестящая операция сохранила морскую авиацию Украины. Увы, россия не оставила в покое нашу страну. 7 мая по украинскому Ми-14, в составе экипажа которого был и Бедзай, ударил ракетой истребитель рф. Полковник погиб, не дожив до 50 лет.

Игорь Бедзай

Андрей Кузнецов

Прошел бои под Мариуполем и за Донецкий аэропорт в период АТО. Обороняя Украину, мечтал вернуться в украинский Крым, в котором родился. Сердце 31-летнего киборга перестало биться 1 мая. По предварительным данным, в оккупированном Каховском районе его убил местный коллаборант, переехав несколько раз машиной с "зэткой". Врачи пытались спасти ветерана АТО, но травмы оказались смертельными. У Андрея остался сын.

Андрей Кузнецов

Четырехлетний мальчик Саша

Поисками 4-летнего Саши, который исчез во время эвакуации в Киевской области, занимался весь мир. Вместе с бабушкой мальчик пытался переправиться через реку на лодке, но российские оккупанты открыли огонь по жителям. Лодка перевернулась. Тело бабушки выявили 11 марта. Саши рядом не было, и близкие надеялись, что ребенку помог спасательный жилет. Но чуда не произошло: тело маленького украинца обнаружили где-то спустя месяц.

4-летний мальчик Саша

Татьяна Задорожняк

Российские оккупанты не только уничтожают мирные города, а и зверски издеваются над украинцами. Одной из жертв захватчиков стала молодая женщина в Макарове (Киевская область), которая два года назад потеряла мужа из-за ковида и осталась одна. Когда город находился под оккупацией, ее жестоко убили кадыровцы: нелюди несколько дней насиловали украинку, а потом зарезали.

Татьяна Задорожняк

Евгений Баль

В дом 78-летнего украинского писателя и журналиста, ветерана флота СССР 18 марта в Мариуполе ворвались российские захватчики. Они пытали пожилого мужчину три дня, а все якобы из-за снимка с украинскими военными. Чудом удалось эвакуировать пострадавшего. Но его сердце не выдержало издевательств, перестав биться 2 апреля.

Евгений Баль

Юрий Руф

Известный львовский общественный деятель, украинский поэт, писатель, ученый и основатель литературного проекта "Дух Нации" взял в руки оружие и пошел защищать Родину в первый день полномасштабного вторжения. К сожалению, 3 апреля стало известно о смерти воина на поле боя в Луганской области. Дома его ждали жена и две дочери.

Юрий Руф

Литовский режиссер и документалист Мантас Кведаравичюс болел за судьбу нашей страны. В 2016 году он снял фильм "Мариуполис" о войне в Украине, который взял гран-при на Берлинском кинофестивале. А вторая часть ленты получила спецприз в Каннах на фесте в 2022 году. Увы, это произошло уже не при жизни режиссера: 45-летний литовец погиб с камерой в руках 2 апреля в Мариуполе.

Мантас Кведаравичюс

Бизнесмен и бывший нардеп Ржавский не скрывал свои пророссийские взгляды и не верил, что рф может напасть на Украину. По злой иронии, он погиб от рук россиян. Когда захватчики оккупировали Бучу и расположились в поместье украинца, то хозяин не смог поладить с "гостями", возмутился их манерам и отказался наливать водку. Не опасаясь свидетелей, россияне тут же расстреляли мужчину.

Александр Ржавский

Олег Кузнецов

Электромонтажник авиационного института Олег Кузнецов из Харькова вышел из дома 26 мая и не вернулся. Погибшего обнаружили в лесопарке, вероятно, попал под обстрел. У мужчины остались жена, шестеро сыновей и маленькая дочка.

Олег Кузнецов

В 100-й день со дня полномасштабного вторжения журналисты "Телеграфа" решили напомнить, сколько невинных жертв принесла россия в Украину. Больше историй читайте здесь.