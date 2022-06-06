и рушит семьи.

3 июля 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью

Ужасным контрастом этой войны является тот факт, что российские власти отправляют на убой маргиналов из социально неблагополучных слоев населения, в то время как за Украину умирают лучшие ее сыны — профессиональные военные, писатели, поэты, журналисты, спортсмены. В этой части мы расскажем о некоторых из тех, кто отдал жизнь за Украину.

Сергей Скальд

Настоящий патриот, военный и писатель. С Майдана в Киеве сразу же отправился в АТО. Принимал участие в боях в Авдеевке и разведывательных операций Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Скальд был поэтом, а в Мариуполе служил в составе полка "Азов". Погиб в возрасте 43 лет.

Сергей Скальд

Артем Прийменко

15-летний Артем Прийменко был многократным чемпионом Украины по борьбе самбо, участвовал в чемпионате мира. Погиб во время авиаударов российской армии по жилым районам в Сумах. Вместе с юным чемпионом на тот свет ушли отец, мама, бабушка и двое младших братьев.

Артем Прийменко

Сергей Кубрушко

35-летний житель Ирпеня успел вывезти оттуда свою жену, однако возвращался в захваченные поселки и города, чтобы доставить местным жителям продукты и все необходимое. Вместе с тестем Андреем Шостаком не только возили провизию, но и эвакуировали гражданских из зоны боевых действий.

23 марта Сергей Кубрушко вез вместе с тестем гуманитарную помощь в подконтрольный на тот момент россиянам Мотыжин, однако они попали в руки российских оккупантов. Мужчины оказались в плену и подверглись пыткам. В братской могиле, которую нашли неподалеку расстрелянного авто Сергея Кубрушко, нашли его тело со связанными руками. Мужчину убили из автомата.

Сергей Кубрушко

Карина Ершова

В начале марта в Буче пропала 23-летняя Карина, которая перестала выходить на связь с родителями. Как оказалось, девушку оккупанты схватили на улице, а затем пытали и насиловали. Зверства, которые пришлось терпеть девушке, невозможно даже описать — большинство ногтей на ее пальцах отсутствовали. После всех издевательств россияне выстелили ей в затылок и сбросили в братскую могилу возле церкви. Там же после освобождения села эксгумировали более 400 тел невинных мирных жителей.

Карина Ершова

Тарас Бобанич

33-летнего руководителя Львовской областной ячейки партии "Правый сектор" Тараса Бобанича знали под позывным "Хаммер". 23 апреля он погиб в боях на Изюмском направлении. Его очень уважали в кругу националистов. Участвовал в Революции Достоинства, в июле 2014 года стал командиром второго запасного батальона ДУК ПС, который впоследствии переформировали во вторую резервную сотню ДУК ПС.

Осенью 2015 года Бобанич был одним из координаторов акции "Гражданская блокада Крыма". Участвовал в боях на Донбассе.

Тарас "Хаммер" Бобанич

Илья Навальный

Во время оккупации Бучи российские военные расстреляли местного жителя Илью Навального — однофамильца российского оппозиционера Алексея Навального. Соседи убитого говорят, что тот просто вышел на улицу выкурить сигарету, однако затем услышали выстрелы. На момент смерти мужчине было 60 лет.

Илья Навальный

Александр Белинский, Денис Демидов и Даниил Бондар

18-летний парень Александр Белинский должен был получать образование, путешествовать, заводить семью, однако погиб вследствие ракетного удара по поселку Красноселка в Одесской области. В тот роковой день погибли еще двое его сослуживцев — 19-летний Денис Демидов и 20-летний Даниил Бондар.

Александр Белинский, Денис Демидов и Даниил Бондар

Виталий Дерех

В боях возле Попасной отдал свою жизнь известный тернопольский журналист Виталий Дерех. Его позиции россияне накрыли авиаударом.

"Виталий был талантливым журналистом, чрезвычайно креативным, иногда даже эпатажным, интеллектуал и всегда остроумный, имел чувство юмора от Бога. Настоящий авантюрист в хорошем понимании этого слова. Не боялся опасности и смерти", – написал о погибшем политолог и историк Андрей Ковалев.

Виталий Дерех

В 100-й день со дня полномасштабного вторжения рф "Телеграф" решил продемонстрировать, какой ценой удается сдерживать агрессию Кремля. Больше историй найдете здесь.