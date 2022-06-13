Сколько мирных украинцев убили оккупанты: озвучена страшная цифра

Сколько украинцев убито на территориях, пока еще не освобожденных от российской блокады, остается страшной тайной

За 110 дней российского вторжения в Украине уже успели открыть уголовные производства по гибели более 12 тысяч жителей Украины. Еще не идентифицированными остались 1200 трупов, найденных в братских могилах на освобожденных от врага территориях.

Такие официальные данные обнародовал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко обнародовал в своем интервью для издания "Интерфакс-Украина". По словам главного правоохранителя страны, в настоящее время в полиции открыты уголовные производства по гибели более 12 тысяч человек.

Клименко добавил, что только в населенных пунктах Киевщины трагично погибли более 1500 мирных украинцев.

"В Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке была масса убитых людей, лежавших прямо на улицах — снайперы расстреливали их из танков, из бронетранспортеров, несмотря на белые повязки, которые русские военные заставляли людей носить", — рассказал он.

Глава Нацполиции сообщил, что большое количество тел гражданских были найдены в их собственных домах и квартирах. Как правило, их смерть наступала из-за минно-взрывных травм в результате обстрелов.

Что касается братских могил, то, по словам Клименко, конкретные цифры пока неизвестны, ведь они увеличиваются чуть ли не еженедельно.

"В Буче в одной такой могиле было похоронено 116 человек, были захоронения меньше — по 5-7 человек. Жители собирали тела погибших и хоронили в парках", — пояснил представитель Нацполиции.

Также он отметил, что из всех погибших украинцев, около 75% — это украинцы мужского пола, примерно 2% — дети, остальные — женщины. Все они не имели никакого отношения к военным структурам.

Стоит отметить, что пока неизвестно количество погибших украинцев на оккупированных россиянами территориях. Лишь в одном многострадальном Мариуполе, согласно сообщению здешних властей, оккупанты убили не менее 20 тысяч мирных людей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недалеко от Мариуполя была найдена братская могила длиной в 300 метров. Вероятное место массового захоронения находится в поселке Мангуш и, судя по данным спутниковых снимков, траншея появилась там примерно в конце марта.