Бойцу терробороны нужен снайперский прицел для винтовки: украинцы открыли сбор средств

Украинские защитники нуждаются в помощи с тыла

Работнику одного из топовых украинских изданий Александру Петраковскому, который пока защищает земли Родины в рядах терробороны Ирпеня Вооруженных сил Украины, необходима помощь для приобретения снайперского прицела для винтовки.

Как пишут "Украинские новости", благодаря помощи читателей новостному агентству уже удалось приобрести для старшего сержанта Петраковского винтовку, поэтому теперь рассчитывают на помощь небезразличных украинцев, чтобы собрать 105 тысяч гривен. Часть из собранной суммы, а именно 40 тысяч гривен, планируют передать в один из украинских благотворительных фондов, остальное — потратят на необходимое боевое оснащение.

Винтовка, которую удалось приобрести благодаря помощи украинцев

"Телеграф" решил не стоять в стороне и присоединиться к призывам "Украинских новостей" помочь защитнику, защищающему нашу страну от оккупантов, все же приобрести этот прицел для эффективного выполнения боевых задач в самых горячих точках ведения боевых действий.

Все, кому небезразлична судьба бойцов ВСУ, могут перечислить средства на карту — 4132 8170 0880 5749 (Александр Петраковский)

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине стартовал сбор средств на современное вооружение для братьев-близнецов из Киева, которые с первых дней войны с россией воюют на востоке страны, защищая украинскую землю от оккупантов. Недавно у ребят был день рождения, так что каждая гривна может стать подарком для наших защитников.

Также напомним, что идет сбор средств для приобретения двух автомобилей для котиков из Вооруженных сил Украины, которые находятся в одной из самых горячих точек, где ведутся бои с российскими оккупантами — в Северодонецке.