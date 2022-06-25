Смерть путина изменит ход войны - Фейгин рассказал как

Оккупанты могут попытаться вывернуться из санкций

Смерть кровавого диктатора владимира путина может кардинально повернуть ход войны. То, что россия не достигла своих целей в Украине за время полномасштабного вторжения приводит к тому, что преемнику путина, вне зависимости от того, кто им станет, война будет не нужна.

Об этом заявил российский политик Марк Фейгин в эфире ток-шоу "Говорить Великий ЛЬВІВ". Он отметил, что несмотря на "великорусскую" ментальность захватчиков, преемнику диктатора война будет мешать.

"Будет мешать договориться с западом, прекратить потери, экономически спастись от санкций, — говорит Фейгин, — я глубоко убежден, что без путина войны не будет".

Российский политдеятель также отметил, что кроме смерти путина, которая может привести к прекращению войны, многое зависит от итогов конфликта. В случае победы Украины, россия, которая постоянно испытывала имперское желание присоединить Украины, временно прекратит поползновения. В случае мирного договора или ситуации "50 на 50", — снова попытается нарастить мощь и захватить.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Наследником путина будет новое лицо, которое сейчас неинтересное и малопонятное Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко прокомментировал прогнозы российских экспертов касательно личности наследника путина на посту президента рф:

Не все эксперты придерживаются такого мнения, смерть диктатора могут использовать, чтобы избежать санкций, переложив вину на него. "Телеграф" также писал, что имперскость россии не даст завершить войну, даже если путин умрет. Украина воюет с россией столетиями и путин — часть этой системы.