Август порадует украинцев похолоданием с дождями: синоптик назвал конкретные даты

После жаркого июля август практически сразу должен порадовать комфортным понижением температуры.

После в целом жаркого засушливого июля в Украине, август принесет долгожданное понижение температуры. Первые дни нового месяца еще будут с высокой температурой и без осадков, но где-то в середине декады начнется понижение температуры.

Такой прогноз на последний месяц лета дал "Телеграфу" народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, в начале августа воздух над Украиной начнет постепенно охлаждаться, но дни все равно будут достаточно теплыми и приятными. При этом дождей на первую декаду месяца Деркач не прогнозирует – все осадки, по его данным, придутся на середину и конец месяца.

"Первая декада с первых дней порадует хорошей теплой погодой, иногда даже жарой без осадков. Где-то с середины этого отрезка начнет атмосфера понемногу охлаждаться, но еще будут сохраняться достаточно теплые дни", – сообщил Деркач.

Примечательно, что другой народный синоптик, ныне покойный Леонид Горбань также прогнозировал в своей удивительно точной книге с долгосрочным прогнозом дождливые дни на середину и вторую половину августа этого года. Он также, как и Деркач, отметил, что будущий август пройдет с постепенным снижением температуры до комфортных показателей.