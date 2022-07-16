Ждать ли гроз на выходных? Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

На востоке и юге будет жарко и дождливо

Несмотря на то, что во второй половине июля синоптики обещают Украине невыносимую жару, в ближайшие дни температура воздуха на большинстве территории все еще будет очень комфортной. Лишь на востоке ожидаются дожди и грозы с ощутимой жарой. Как сообщает Гидрометцентр, небо над нашей страной будет с облаками, однако не пасмурным.

Суббота, 16 июля

Погода в Украине 16 июля

Суббота на западе и севере Украины будет с погодной точки зрения очень приятной. Днем синоптики прогнозируют переменную облачность и температуру в пределах 21-26 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут находиться в пределах 9-14 градусов. Между тем, на востоке и юге ожидается жара 26-31 и дожди, а ночью температура составит 16-20 выше нуля.

Воскресенье, 17 июля

Погода в Украине 17 июля

В воскресенье на западе и севере погода существенно не изменится по сравнению с субботой, а восток и юг накроет грозами, хотя в областях, которые ближе к центру страны, начнет несколько снижаться температура воздуха. Поэтому запад и север снова будут наслаждаться переменной облачностью и температурой 21-26 градусов днем и прохладой в пределах 10-14 градусов ночью. На востоке и юге дожди с грозами в Сумской, Черкасской и Кировоградской областях 21-24 тепла днем и 10-13 ночью. В восточных и южных областях будет жарко 25-32 градуса днем и 16-20 выше нуля ночью.

Понедельник, 18 июля

Погода в Украине 18 июля

В первый день новой недели погода по всей Украине стабилизируется. Установится переменная облачность, дневная температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов, на востоке и юге до +27 градусов, ночная будет колебаться между 10 и 15 градусами тепла, в Донецкой области до +17.

Как сообщал "Телеграф", вся следующая неделя должна быть без пекучей жары, хотя ближе к ее завершению температура начнет расти.