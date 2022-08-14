Чему нужно научить ребенка прежде чем отпускать в школу во время войны: советы спасателей

Простые правила помогут ребенку не растеряться в экстренных ситуациях

Пока в большинстве регионов Украины выбирают форму обучения в школах, взвешивая все за и против возвращения школьников за парты во время войны, родителям все равно рекомендуют обсудить с детьми план действий на разные экстренные ситуации. В частности, как поступать в случаях, когда ребенок идет в школу или возвращается из нее и включается сигнал воздушной тревоги, или случаются другие форс-мажоры.

Советы родителям дал спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области Виталий Туровцев. По его словам, проговорить с детьми все форс-мажоры, которые могут произойти в пути, можно даже в игровой форме. Но ребенок точно должен знать план действий в следующих случаях:

Что делать во время воздушной тревоги? В частности, если сигнал прозвучал во время того, как ребенок ехал в общественном транспорте и он не успел доехать до необходимой остановки — нужно рассказать об обозначенных укрытиях и как добраться до них, а также проговорить с ребенком, как потом вернуться и сесть снова в нужный транспорт.

Если ребенок заблудился, потерял телефон или он разрядился? Надо объяснить ребенку, к кому он может подойти и попросить о помощи, а к кому обращаться не стоит. Кроме того, нужно выучить с ребенком телефон родителей (мама, папа) или оставить записку с контактами в рюкзаке и следить, чтобы она всегда там была.

Кроме того, ребенок должен знать элементарные правила дорожного движения – как правильно перейти дорогу, с какой стороны обойти транспорт, о чем говорят сигналы светофора и почему важно смотреть по сторонам, когда идешь по улице с оживленным дорожным движением.

Также родителям советуют, чтобы предотвратить собственные волнения, установить на телефон программу слежения за местом нахождения ребенка.

Ранее "Телеграф" сообщал, могут ли ребенка отчислить со школы за выбор онлайн-обучения во время военного положения.