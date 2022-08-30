Обучение в условиях войны: в Минздраве предоставили важные советы родителям и учителям

В преддверии учебного года медики обратились к родителям и учителям с важным заявлением

В этом году украинские школьники будут вынуждено учиться в условиях войны из-за военной агрессии россии. Для первоклассников переход из садика в школу всегда крайне волнующий, однако сейчас сложно будет как старшим детям, так и родителям.

Представители Министерства здравоохранения обратились к украинским родителям и учителям, призвав их быть более терпимыми к детям и относиться к пониманию, ведь они сейчас испытывают сильный стресс. Кроме того, Минздрав дал несколько важных советов, которые помогут уменьшить уровень стресса, избежав связанных с ним возможных проблем.

"Украинские ученики уже длительное время лишены непрерывного учебного процесса. К обычному "летнему откату" добавился стресс, вызванный трагическими событиями в Украине и "сломанный" процесс обучения из-за пандемии коронавируса, а тем более из-за войны. Поэтому понадобится больше времени на повторение материала. к этому нужно быть готовыми не только самим детям, но и учителям и родителям", — говорится в тексте обращения.

Что советуют в Минздраве

Старайтесь понять и относиться с терпением к возможным проблемам в обучении детей. Речь идет о снижении концентрации, возможной отстраненности, "провалах" в памяти и т.д.

Не пытайтесь ускорять процесс обучения и не наверстывайте в оперативном порядке пропущенное. Поговорите с детьми и объясните, что ничего страшного в этом нет, все постепенно вспомнится. Это поможет снять тревогу и переживание.

Не воспринимайте привычку ребенка крутить что-нибудь в руках или кататься на стуле как способы "затормозить" восприятие материала. Большинство таким образом, наоборот, пытается сконцентрировать свое внимание и отвлечься от лишнего. Не запрещайте это делать, напротив, при необходимости попробуйте включать такие "движения" в образовательный процесс.

Во время стресса или проживания сложного опыта довольно часто снижается самооценка, дети все время ожидают, что произойдет что-то плохое. поддерживайте их и старайтесь оказать опыт хотя бы незначительных, но уверенных побед.

Давайте детям маленькие задачи, в которых они получат быстрый и положительный результат. Помните: одно критическое замечание должно перекрываться не менее чем тремя похвальными реакциями.

Помогайте приспосабливаться к незнакомым обстоятельствам, ведь детей это часто изматывает. Отнеситесь с пониманием, что из-за войны и стресса школьники могут быть более раздражительными, чем всегда и быстро уставать.

Читайте также: Категория Украина За сколько времени ученики должны добираться до укрытия: в МОН объяснили новые требования к школам Безопасность учащихся Министерство образования и науки выводит на первый план и уже отрабатывает механизмы ее обеспечения

Советы психологов

В режиме дня должно быть не только обучение, но и полезный отдых, прогулки на свежем воздухе или в интересных местах игры.

Попытайтесь познакомить детей с новыми учениками еще до начала учебного года.

Знакомство также проведите с новыми учителями.

Ознакомьте ребенка с новыми правилами и обсудите условия питания в учебном заведении.

Купите необходимые канцтовары и удобную одежду.

Сделайте удобное и хорошо освещенное рабочее место для ребенка дома. Там он сможет выполнять домашние задания, учиться.

Перед обучением обсудите все вопросы безопасности и напечатайте (нарисуйте) ребенку карту от дома до школы.

Разберитесь с вопросами гигиены в учебном заведении, положите в рюкзак влажные салфетки.

Не забывайте, что начало учебного года и переход к новому классу – это праздник. Отпразднуйте 1 сентября, чтобы ребенок это осознавал.

Приготовьте небольшие сувениры, которые можно будет класть своему школьнику в рюкзак.

Ранее "Телеграфу" удалось пообщаться с первым заместителем министра образования и науки Андреем Витренко, который подробно ответил на все важные вопросы, касающиеся образовательного процесса в условиях войны: "Рекомендуем учебным заведениям начинать смешанную форму обучения из-за угрозы безопасности – первый заместитель министра образования" .

Также напомним, кто будет соответствовать безопасности детей в школах во время воздушной опасности.