Чтобы не дуло: как бюджетно утеплить окна на зиму

Для пластиковых окон есть дополнительная потребность проверить состояние

Из-за российского вторжения украинская экономика претерпевает не лучшее время, еще и оккупанты бьют по объектам критической инфраструктуры. Все это приводит к тому, что многие задумались об утеплении своих квартир к зимнему сезону, который обещает быть непростым. Самое простое, что можно сделать, чтобы снизить теплопотери квартиры — заклеить окна, чтобы не дуло.

Сайт "Стройтехнологии" сообщает, что утеплить жилье можно достаточно бюджетно. К таким способам относят затыкание щелей ватой, поролоном, тряпками и заклеивание малярным скотчем. Наиболее бюджетный вариант — смоченная бумага. Также можно ликвидировать щели при неплотном закрытии движущихся элементов окна (форточек или окон) самоклеющимися уплотнителями из резины.

К недорогим, но удобным способам утеплить окна относят и самоклеющийся поролон. Он продается рулонами. Также можно замазать щели оконной замазкой, но такой способ может вызвать трудности с отскабливанием весной.

К более дорогим средствам относят термоусадочную энергосберегающую пленку на внутреннюю сторону рамы. Если у вас установленны пластиковые стеклопакеты, проверить стоит также и физическое состояние окон — может понадобиться регуляция запорного механизма и обновление уплотнителей.

Напомним, что скотч на окна считается не только способом утепления, но и возможностью снизить количество осколков при взрыве поблизости. Его можно заклеить как малярным, так и бумажным скотчем или даже широкой изолентой.

Читайте также: Категория Украина Ждать ли лютых морозов: синоптики дали прогноз погоды на зиму Эта зима в Украине будет напоминать прошлогоднюю, но моментами будет теплее

Ранее "Телеграф" сообщал, что отопительный сезон в Украине планируют начинать по традиции — когда среднесуточная температура будет ниже восьми градусов три дня подряд. Температура в квартирах в 2022 не будет сильно высокой — в "Нафтогазе" уже предупредили, что стоит запастись одеялами.