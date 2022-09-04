Утепление окон на зиму своими руками: нюансы, о которых часто забывают

Внимательно нужно относиться к всем этапам утепления

Утепление окон на зиму стоит начинать заранее, ведь точная дата наступления холодов неизвестна. Утеплять их можно по-разному — заклеивая, проверяя плотность уплотнителей или используя пленку. Заклеивание — наиболее популярный способ. Но даже в нем есть свои нюансы, которые могут помочь увеличить эффективность процедуры.

Специалисты из оконных фирм советуют перед любым процессом тщательно вымыть окно без абразивных средств и проверить плотность прилегания его движущихся частей. Затем, можно приступать к основной части процесса.

Заклейка окон своими руками порядок действий:

Определите, где есть щели. Это можно сделать с помощью рук, горящей спички или визуального осмотра. Важно не только осмотреть само окно и откосы, но обратить внимание на подоконник. Если окно было заменено — там могут быть пустоты или провалы в утеплителе. Заделать щели. Для этого можно использовать различные материалы — поролон, бумагу, ткань, монтажную пену, герметик, оконную замазку — все зависит от цены, размера щелей и места их расположения. Специалисты отмечают, что использовать можно даже парафин, впрыскивая его в жидком виде с помощью шприца. Главное на этом этапе — чтобы при монтаже или нанесении утеплителя все поверхности были чистыми и сухими. Часть, например замазка, не любит влагу и может высыпаться. Заклеить окна. Использовать для этого можно как самодельные бумажные полоски, так и малярный или хозяйственный скотч. Также есть самоклеющиеся поролоновые полоски. У каждого материала есть свои нюансы и недостатки. Общее и важное — клеить их нужно только на сухую поверхность.

Особенности материалов при поклейке

Если вы выбрали самодельные бумажные полоски — стоит помнить, что их наносят на клейкую основу, которая часто рассыхается и может начать отставать. Из-за этого холод может снова проникать в квартиру.

Если использовать скотч, то для него поверхность должна быть максимально чистой, иногда — обезжиренной, и сухой. Иначе скотч прикрепится непрочно.

У поролона главный недостаток — вбирание влаги. Если окна "текут" нужно устранить эту проблему до утепления.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что не только из-за окон квартира несет теплопотери — при подготовке к зиме стоит проверить и другие места, где тепло уходит из дома. Из-за вероятных проблем с газом многие украинцы задумались про электроотопление — у этого метода есть свои нюансы.