Как согреться зимой в квартире без отопления: полезные советы

Несколько полезных советов, чтобы согреться зимой

На фоне обещаний того, что предстоящая зима будет наиболее тяжелой в истории независимой Украины многие жители нашей страны начали задумываться о том, как подготовить себя к тому, что в доме не будет отопления.

Хоть достичь тех же температур, что и при наличии полноценного отопления не удастся, но некоторые лайфхаки позволят согреться в самые холодные дни даже без централизованного отопления. Советами делится Мета.

Шторы

Открытые или закрытые шторы могут существенно повлиять на температуру в комнате. Так солнечные лучи даже зимой способны разогревать поверхности и этим стоит пользоваться.

Шторы стоит открывать днем, чтобы позволить лучам максимально нагреть комнату, а вот на ночь их стоит закрыть, так как слой ткани является еще одной преградой на пути холода. Впрочем, стоит помнить, что тепло от лучей удастся получить лишь если окна находятся с солнечной стороны.

Также важно, чтобы шторы не закрывали батареи, для этого их нижнюю часть можно положить на подоконник.

Пленка на окнах

Упаковочная пленка с "пупырышками" может сократить теплопотерю на 50%. Однако это сработает лишь с одинарными стеклами, а не со стеклопакетами.

Если же от окна продолжает идти холод, то проблема кроется не в стекле, а в раме или профиле.

Больше ткани

Плотный текстиль, вроде махровых тканей и трикотажа, может помочь сделать комнату теплее и без обогревателя. Для этого надо постелить ковер на пол, накрыть покрывалами и пледами мебель.

Ткани будут сохранять в себе тепло и медленно его отдавать. "Голая" комната может остыть за 1-2 часа, а вот с текстилем на это может уйти 3-5 часов.

Теплоотражающий экран

Прикрепив строительную фольгу на пенопласт и поместив конструкции между батареей и стеной можно сохранить часть тепла. С одной стороны экран будет отражать инфракрасные волны от батареи в сторону комнаты. Но с другой стороны это будет хуже прогревать стену, которая будет забирать больше тепловой энергии из воздуха в комнате.

Эффективность такого экрана напрямую зависит от толщины стены за батареей.

Горшок над свечкой

Этот способ творческий: вам нужно самостоятельно сделать обогреватель в виде керамического горшка над свечой (только не накрывайте свечу полностью, иначе она просто потухнет). При помощи такой интересной конструкции можно значительно поднять температуру в комнате.

Установленный над свечкой керамический горшок значительно повысит ее эффективность, так как без него все тепло поднимется в потолок, а температура в комнате почти не изменится.

Напомним, из-за вероятных проблем с газом многие украинцы задумались про электроотопление, однако стоит отметить, что у этого метода тоже есть свои нюансы.