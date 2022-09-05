Укр

Как согреться зимой в квартире без отопления: полезные советы

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
611
Зима
Зима

Несколько полезных советов, чтобы согреться зимой

На фоне обещаний того, что предстоящая зима будет наиболее тяжелой в истории независимой Украины многие жители нашей страны начали задумываться о том, как подготовить себя к тому, что в доме не будет отопления.

Хоть достичь тех же температур, что и при наличии полноценного отопления не удастся, но некоторые лайфхаки позволят согреться в самые холодные дни даже без централизованного отопления. Советами делится Мета.

Шторы

Открытые или закрытые шторы могут существенно повлиять на температуру в комнате. Так солнечные лучи даже зимой способны разогревать поверхности и этим стоит пользоваться.

Шторы стоит открывать днем, чтобы позволить лучам максимально нагреть комнату, а вот на ночь их стоит закрыть, так как слой ткани является еще одной преградой на пути холода. Впрочем, стоит помнить, что тепло от лучей удастся получить лишь если окна находятся с солнечной стороны.

Также важно, чтобы шторы не закрывали батареи, для этого их нижнюю часть можно положить на подоконник.

Пленка на окнах

Упаковочная пленка с "пупырышками" может сократить теплопотерю на 50%. Однако это сработает лишь с одинарными стеклами, а не со стеклопакетами.

Если же от окна продолжает идти холод, то проблема кроется не в стекле, а в раме или профиле.

Больше ткани

Плотный текстиль, вроде махровых тканей и трикотажа, может помочь сделать комнату теплее и без обогревателя. Для этого надо постелить ковер на пол, накрыть покрывалами и пледами мебель.

Ткани будут сохранять в себе тепло и медленно его отдавать. "Голая" комната может остыть за 1-2 часа, а вот с текстилем на это может уйти 3-5 часов.

Теплоотражающий экран

Прикрепив строительную фольгу на пенопласт и поместив конструкции между батареей и стеной можно сохранить часть тепла. С одной стороны экран будет отражать инфракрасные волны от батареи в сторону комнаты. Но с другой стороны это будет хуже прогревать стену, которая будет забирать больше тепловой энергии из воздуха в комнате.

Эффективность такого экрана напрямую зависит от толщины стены за батареей.

Горшок над свечкой

Этот способ творческий: вам нужно самостоятельно сделать обогреватель в виде керамического горшка над свечой (только не накрывайте свечу полностью, иначе она просто потухнет). При помощи такой интересной конструкции можно значительно поднять температуру в комнате.

Установленный над свечкой керамический горшок значительно повысит ее эффективность, так как без него все тепло поднимется в потолок, а температура в комнате почти не изменится.

Напомним, из-за вероятных проблем с газом многие украинцы задумались про электроотопление, однако стоит отметить, что у этого метода тоже есть свои нюансы.

Теги:
#Зима #Отопление