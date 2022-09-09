Как согреться зимой без отопления: жители Донетчины поделились лайфхаками

Некоторыми простыми вещами пренебрегать не стоит

Грядущая зима для украинцев будет сложной из-за продолжающихся боевых действий и непонятной ситуацией с отоплением, а потому для многих жителей нашей страны стал актуальным вопрос о том, как обогреть себя зимой.

Как говорится в материале "Свободное Радио", в этот раз без тепла могут остаться не только районы, где непосредственно идут бои, но и многие другие территории. При этом издание обнародовало советы жителей Донецкой области, которые пережили суровое начало года.

"Многослойная одежда и постоянное движение. Еще собачка под боком сильно помогает. И фольга в обуви", — рассказала Галина Балабанова.

Другая жительница области Яна Иванова подтверждает, что необходимо постоянно двигаться, кроме того она рекомендует пить много чая и есть теплую пищу. Кроме того, она советует не пренебрегать теплыми варежками, а также спать в теплой одежде под одеялом.

"Грели кирпичи на костре и потом несли в комнату в железном ведре и на кирпичи же ставили. Температура градусов на 5 поднималась, а пара не было, как от воды", — поделился лайфхаком Николай Шевченко, который также порекомендовал запастись парочкой одеял с синтепоновым наполнителем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие вещи можно приобрести для того, чтобы зима была более комфортной даже в условиях, отсутствующего отопления.