Копеечные способы утеплить дом зимой: топ-3 совета

Некоторые методы могут помочь сохранить тепло дома без особых усилий

В результате полномасштабного вторжения России в Украину, в нашей стране и по всей Европе возник серьезный топливный кризис. Чтобы сэкономить энергоресурсы, украинское правительство уже снизило минимальную температуру в домах с 18 до 16 градусов. Однако даже в этом случае цены за отопление могут превысить финансовые возможности украинцев, поэтому люди активно спешат утеплить свои дома различными способами.

Затягивание штор

На окна приходятся колоссальные 25% потерь тепла в доме, а это значит, что на них следует обратить внимание, когда дело доходит до теплоизоляции. Эксперты всегда отмечают, что важно утеплить каждую часть своего дома от чердака до окон, стен, дверей и полов.

Это может показаться слишком легким, но простое затягивание штор зимой поможет сохранить тепло дома. По данным исследователей из Университета Солфорда, затяжка штор вечером уменьшает потерю тепла на 17%.

Еще больше поможет электрическая лента, которая закрепит шторы на стене. Возможно, это очень радикальный способ, но ваши шансы на сохранение тепла тогда составят 25%.

Изоляционные методы

Защита дома от сквозняков может быть полезна благодаря клею-пене, которая действует как воздушный герметик и изолятор.

Изоляционная лента также является еще одним способом укрепления герметичных окон, и она просто приклеивается к раме, что делает ее очень простой в использовании.

Уход за котлом

Одним из самых надежных способов обеспечить отопление дома – приобрести качественный котел. Да, эта покупка может быть слишком дорогой, однако, если у вас есть возможность приобрести, то это более чем того стоит.

Если вы решили приобрести котел или он уже есть у вас, важно убедиться, что радиаторы должным образом выполняют свою работу. Чтобы максимизировать поступающее от радиатора тепло, можно установить радиаторную пленку.

Эксперты считают, что радиаторная плёнка в основном помогает сохранить больше тепла в доме, отбивая тепло обратно в комнату, а не вытекая через стены.

"Телеграф" ранее сообщал, сколько будут платить за газ украинцы в этом году. Напоминаем, что тепло в помещениях будут включать, когда температура будет держаться ниже 8 градусов.