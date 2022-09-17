Зима простой не будет: что надо приобрести для комфортного прохождения холодной поры

О прохождении зимнего периода надо позаботиться заранее

Грядущая зима для украинцев будет сложной из-за продолжающихся боевых действий и непонятной ситуацией с отоплением, а потому для многих жителей нашей страны стал актуальным вопрос о том, как обогреть себя зимой.

Как пишет НВ, есть некоторые вещи, которые помогут проще пережить холодную пору году, а заодно могут помочь подготовится к сопутствующим проблемам, вроде отсутствия электроэнергии.

Туристическая горелка

Газовая или спиртовая горелка поможет разогреть еду или вскипятить воду, если в доме не останется газа или электричества. Существуют также другие типы горелок на керосине, бензине, твердом топливе и даже мультитопливные горелки. Здесь стоит знать, что газовые горелки более экономны в плане расхода топлива и обычно стоят дешевле.

Фонарь

Фонарик должен быть под рукой даже в мирное время, а в военное и подавно. На случай отключения света неплохой альтернативой является фонарь на солнечной батарее. Кроме того стоит озаботиться наличием запаса свеч или керосиновой лампы, если ситуация совсем ухудшится.

Генератор

Эти устройства опасно использовать в многоквартирных домах, однако оно хорошо подойдет для частных домов. В настоящее время они представлены четырьмя категориями: дизельные, бензиновые, газовые и комбинированные. Также существуют инверторные генераторы, которые преобразовывают переменный ток в постоянный, однако они очень чувствительны к перепадам напряжения.

Также их можно разделить по мощности на:

До 3 кВт — позволит запустить 1−2 экономичных бытовых устройств, таких как холодильник, ноутбук или насос для накачки воды — подойдет для похода, небольшого частного дома или экстренных случаев.

До 5 кВт — поможет запустить практически любую бытовую технику.

До 7 кВт — обеспечит электроэнергией весь дом, имеет большой объем бака, но занимает много места.

Газовый обогреватель

Еще одна полезная вещь для частных домов, которая позволит иметь альтернативный источник отопления. Однако стоит помнить, что устанавливать газовые баллоны в домах выше двух этажей запрещено государственными строительными нормами.

Зарядное устройство на солнечной батарее

В современном мире остаться без электричества значит куда более, чем остаться без света в доме. Подобное устройство поможет зарядить телефон и другую мелкую электронику в случае блэкаута, что не даст остаться без связи со внешним миром. Кроме того, рекомендуется приобрести парочку павербанков и держать их заряженными.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как бюджетно утеплить на зиму окна и о каких нюансах при этом ни в коем случае нельзя забывать.