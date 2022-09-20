Как зимой сэкономить на коммуналке: полезные советы

Несколько советов помогут сократить расходы зимой

Отопительный сезон 2022-23 для Украины легким не будет, а помимо вопросов отопления для многих украинцев актуальным стал и вопрос энергоснабжения, а также экономии на электричестве.

Как сообщает CXID.info, есть несколько советов, которые помогут сократить счет за электроэнергию и уменьшить расходы на коммунальные услуги, а особых усилий для этого прилагать не понадобится.

Жалюзи

Зимой будет полезно в дневное время суток держать жалюзи открытыми, это не только сократит расходы за счет использования естественного источника света, но и также позволит нагреть комнату лучами солнца. Однако это сработает только в случае, если комната находится с солнечной стороны.

Свет

К слову включать свет без надобности в условиях экономии не стоит. Старайтесь максимально использовать естественные источники освещения в светлое время суток, а также выключать освещение в комнатах, которыми вы не пользуетесь.

Рекомендуется также отдать предпочтение лампам с низким расходом энергии.

Утепление

Не стоит стесняться надевать теплые вещи в квартире. Плед, теплые носки и свитер позволят минимизировать использование обогревателей, а хорошая теплоизоляция дома и вовсе позволяет сократить до 70% расходов на электричество.

Электроприборы,

Отключите ненужные приборы от сети, если вы ими не пользуетесь например тостер, микроволновку, чайник или кофеварку, поскольку даже находясь в режиме ожидания они продолжают потреблять электричество. Впрочем, много таким образом сэкономить все же не удастся.

Душ вместо ванны

Старайтесь отдавать предпочтение душу, а не ванне, поскольку это позволит сократить расходы воды в среднем в три раза, а заодно и затраты на ее разогревание в случае наличия бойлера.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие вещи помогут проще пережить холодную пору году, а заодно и подготовится к сопутствующим проблемам, вроде отсутствия электроэнергии.