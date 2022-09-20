Зима без отопления: 5 секретов обогрева от японцев

Жители Японии зимой предпочитают не распыляться и сосредоточиться на собственном тепле

Зима в Украине обещает быть непростой из-за российских ударов по критической инфраструктуре. Одна из стран, чей опыт может помочь — Япония. Зимой там достаточно холодно, но из-за летней жары и влажности дома в этой стране принято стоить максимально с тонкими стенами, большими окнами и возможностью легко организовать движение воздуха.

"Телеграф" собрал секреты японцев, как не замерзнуть дома зимой без центрального отопления. Отметим, что у них действует принцип "согрей себя — потом окружающее пространство".

Многослойность

Первый секрет тепла — утепление собственного тела с помощью специального хатена — эта верхняя часть кимоно сделана из множества слоев хлопка и немного напоминает пальто. В нем ходили дома — пили чай и ели.

Утепление

Во многих японских строительных магазинах продаются доски для защиты от сквозняков, своего рода ставни для окон и второстепенных дверей, которые снижают теплопотери между комнатами.

Котацу

Аналогичного котацу предмета нет в других культурах. Стол со встроенным очагом тепла, накрытый сверху одеялом или плотным матрасом-футоном происходит от древнего аналога — очага в центре дома. Но современные котацу можно перемещать. Есть несколько вариантов котацу.

Варианты котацу

Ограниченный нагрев

Расположение очага в центре дома породило не только котацу, но и традицию в холодное время прогревать с помощью обогревателей или кондиционеров центральную часть дома. Чем отдаленнее от нее комната, тем она холоднее. Популярны в Японии не только стандартные электрические обогреватели, но и газовые. Используются также необычные для нас керосиновые обогреватели. Для них нужно закупать топливо, но по отзывам они экономнее.

Електропростыни и покрывала

Такие приспособления наряду с электроковрами пользуются популярностью в Японии. Они обогревают не пространство комнаты, а только ту часть, которую закрывают. Они энергоэффективны по сравнению с другими видами обогревателей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие источники потерь тепла могут быть в доме и как можно согреться в квартире в случае отключения отопления и электроэнергии.