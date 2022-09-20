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Готовимся к зиме: чем надо запастись, чтобы пережить холода с комфортом

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Готовимся к зиме: чем надо запастись, чтобы пережить холода с комфортом

Есть вещи, о которых стоит позаботиться до наступления холодов

Поскольку в этом году, как ожидается, зима будет сложнее, чем в предыдущие годы, то украинцам рекомендуют обеспечить себя запасом необходимых для комфортного прохождения холодного сезона продуктов и вещей.

В частности, как сообщает "Дивогляд", лучше сразу позаботиться о том, чтобы иметь при себе необходимую одежду и другие вещи, а также запас продуктов питания, медикаментов и бытовой химии.

Одежда и обувь

Хоть наверняка у каждого украинца есть запас зимних вещей, однако в этом году стоит озаботиться тем, чтобы иметь одежду, в которой можно ходить дома (теплая пижама, халат, флисовый спортивный костюм, тапочки, носки и т.п.).

Наиболее тепло греет зимой многослойная одежда, так что лишними вещи не будут. Кроме того, рекомендуется приобрести теплое одеяло или новый плед, а также обратить свое внимание на термобелье.

Продукты питания

На зиму продукты питания надо подбирать сознательно и покупать только то, что можно долго хранить, а еще лучше, чтобы и употреблять можно без готовки.

Сам набор выглядит довольно традиционно:

  • макароны;
  • крупы;
  • консервы;
  • сушеные фрукты;
  • замороженные фрукты/ягоды/овощи;
  • сухари;
  • печенье в пачках;
  • варенье;
  • хлебцы;
  • семена;
  • орехи;
  • батончики;
  • супы и каши быстрого приготовления.

Отдельного внимания достойны соль, сахар, мука и вода. Из этих четырех продуктов можно приготовить довольно много блюд.

Если у вас есть домашние любимцы, то не забудьте обеспечить едой и их. Запас стоит делать таким образом, чтобы еды хватило на 2-3 недели.

Медикаменты

Зимой традиционно фиксируется всплеск инфекционных заболеваний, а в этом году ситуация может усугубиться из-за низкой температуры воздуха в квартирах.

Потому в аптечке на всякий случай должны быть:

  • жаропонижающее;
  • противовоспалительное;
  • обезболивающее;
  • противовирусное;
  • активированный уголь;
  • сорбент;
  • йод;
  • спирт;
  • перекись водорода;
  • бинт и вата;
  • пластыри;
  • термометр.

Бытовая химия

Хоть об этой категории необходимых в хозяйстве вещей обычно забывают, но все же на всякий случай необходимо сделать запас на месяц-другой. Сюда стоит включить:

  • стиральный порошок (для цветных и белых вещей);
  • кондиционер для белья;
  • средство для мытья кухни;
  • средство для мытья туалета и ванны;
  • средство для мытья посуды (+ губки и мочалки для мытья посуды);
  • шампунь и кондиционер для волос;
  • гель для душа;
  • туалетная бумага;
  • мыло (жидкое и кусковое).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие вещи помогут проще пережить холодную пору году, а заодно и подготовится к сопутствующим проблемам, вроде отсутствия электроэнергии.

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#Украина #Зима