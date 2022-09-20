Готовимся к зиме: чем надо запастись, чтобы пережить холода с комфортом

Есть вещи, о которых стоит позаботиться до наступления холодов

Поскольку в этом году, как ожидается, зима будет сложнее, чем в предыдущие годы, то украинцам рекомендуют обеспечить себя запасом необходимых для комфортного прохождения холодного сезона продуктов и вещей.

В частности, как сообщает "Дивогляд", лучше сразу позаботиться о том, чтобы иметь при себе необходимую одежду и другие вещи, а также запас продуктов питания, медикаментов и бытовой химии.

Одежда и обувь

Хоть наверняка у каждого украинца есть запас зимних вещей, однако в этом году стоит озаботиться тем, чтобы иметь одежду, в которой можно ходить дома (теплая пижама, халат, флисовый спортивный костюм, тапочки, носки и т.п.).

Наиболее тепло греет зимой многослойная одежда, так что лишними вещи не будут. Кроме того, рекомендуется приобрести теплое одеяло или новый плед, а также обратить свое внимание на термобелье.

Продукты питания

На зиму продукты питания надо подбирать сознательно и покупать только то, что можно долго хранить, а еще лучше, чтобы и употреблять можно без готовки.

Сам набор выглядит довольно традиционно:

макароны;

крупы;

консервы;

сушеные фрукты;

замороженные фрукты/ягоды/овощи;

сухари;

печенье в пачках;

варенье;

хлебцы;

семена;

орехи;

батончики;

супы и каши быстрого приготовления.

Отдельного внимания достойны соль, сахар, мука и вода. Из этих четырех продуктов можно приготовить довольно много блюд.

Если у вас есть домашние любимцы, то не забудьте обеспечить едой и их. Запас стоит делать таким образом, чтобы еды хватило на 2-3 недели.

Медикаменты

Зимой традиционно фиксируется всплеск инфекционных заболеваний, а в этом году ситуация может усугубиться из-за низкой температуры воздуха в квартирах.

Потому в аптечке на всякий случай должны быть:

жаропонижающее;

противовоспалительное;

обезболивающее;

противовирусное;

активированный уголь;

сорбент;

йод;

спирт;

перекись водорода;

бинт и вата;

пластыри;

термометр.

Бытовая химия

Хоть об этой категории необходимых в хозяйстве вещей обычно забывают, но все же на всякий случай необходимо сделать запас на месяц-другой. Сюда стоит включить:

стиральный порошок (для цветных и белых вещей);

кондиционер для белья;

средство для мытья кухни;

средство для мытья туалета и ванны;

средство для мытья посуды (+ губки и мочалки для мытья посуды);

шампунь и кондиционер для волос;

гель для душа;

туалетная бумага;

мыло (жидкое и кусковое).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие вещи помогут проще пережить холодную пору году, а заодно и подготовится к сопутствующим проблемам, вроде отсутствия электроэнергии.