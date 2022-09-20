Готовимся к зиме: чем надо запастись, чтобы пережить холода с комфортом
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Есть вещи, о которых стоит позаботиться до наступления холодов
Поскольку в этом году, как ожидается, зима будет сложнее, чем в предыдущие годы, то украинцам рекомендуют обеспечить себя запасом необходимых для комфортного прохождения холодного сезона продуктов и вещей.
В частности, как сообщает "Дивогляд", лучше сразу позаботиться о том, чтобы иметь при себе необходимую одежду и другие вещи, а также запас продуктов питания, медикаментов и бытовой химии.
Одежда и обувь
Хоть наверняка у каждого украинца есть запас зимних вещей, однако в этом году стоит озаботиться тем, чтобы иметь одежду, в которой можно ходить дома (теплая пижама, халат, флисовый спортивный костюм, тапочки, носки и т.п.).
Наиболее тепло греет зимой многослойная одежда, так что лишними вещи не будут. Кроме того, рекомендуется приобрести теплое одеяло или новый плед, а также обратить свое внимание на термобелье.
Продукты питания
На зиму продукты питания надо подбирать сознательно и покупать только то, что можно долго хранить, а еще лучше, чтобы и употреблять можно без готовки.
Сам набор выглядит довольно традиционно:
- макароны;
- крупы;
- консервы;
- сушеные фрукты;
- замороженные фрукты/ягоды/овощи;
- сухари;
- печенье в пачках;
- варенье;
- хлебцы;
- семена;
- орехи;
- батончики;
- супы и каши быстрого приготовления.
Отдельного внимания достойны соль, сахар, мука и вода. Из этих четырех продуктов можно приготовить довольно много блюд.
Если у вас есть домашние любимцы, то не забудьте обеспечить едой и их. Запас стоит делать таким образом, чтобы еды хватило на 2-3 недели.
Медикаменты
Зимой традиционно фиксируется всплеск инфекционных заболеваний, а в этом году ситуация может усугубиться из-за низкой температуры воздуха в квартирах.
Потому в аптечке на всякий случай должны быть:
- жаропонижающее;
- противовоспалительное;
- обезболивающее;
- противовирусное;
- активированный уголь;
- сорбент;
- йод;
- спирт;
- перекись водорода;
- бинт и вата;
- пластыри;
- термометр.
Бытовая химия
Хоть об этой категории необходимых в хозяйстве вещей обычно забывают, но все же на всякий случай необходимо сделать запас на месяц-другой. Сюда стоит включить:
- стиральный порошок (для цветных и белых вещей);
- кондиционер для белья;
- средство для мытья кухни;
- средство для мытья туалета и ванны;
- средство для мытья посуды (+ губки и мочалки для мытья посуды);
- шампунь и кондиционер для волос;
- гель для душа;
- туалетная бумага;
- мыло (жидкое и кусковое).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие вещи помогут проще пережить холодную пору году, а заодно и подготовится к сопутствующим проблемам, вроде отсутствия электроэнергии.