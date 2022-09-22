Зимние секреты: 15 способов согреться без серьезных вложений

Применение этих средств доступно большинству украинцев

Зимой дома может быть не очень тепло не только из-за проблем с отоплением, но и по причине больших теплопотерь. И если утепление дома или масштабный ремонт влекут за собой финансовые траты, приведенные ниже способы помогут утеплиться без существенных вложений.

Первый этап для получения тепла — обогреть себя, второй — позаботиться, чтобы в помещении все работало на сохранение хорошего микроклимата. "Телеграф" собрал 15 рекомендаций, которые в этом помогут.

Носите слои. Свитер или теплая кофта поверх обычной домашней одежды помогут чувствовать себя уютнее.

Многое зависит от ног — убедитесь, что они в тепле. Надеть можно как теплые тапочки, так и толстые носки на нескользящей подошве, в которых будет комфортно.

Активность. Если не сидеть на месте, а лучше заняться спортом, кровь будет активно циркулировать.

Готовите в духовке — обогрейте квартиру. Если оставить дверцу приоткрытой, тепло выйдет в помещение.

Сытная еда помогает подпитывать тело.

Дополнительные одеяла на кровати или плед на диване и кресле помогут согреться.

Если вы заняты, например, работаете — используйте портативные грелки.

Грелки могут быть разными

Если вы готовитесь ко сну, согреть кровать помогут как грелки, так и электроодеяло.

Держите руки в тепле.

Пригласите друзей на чай — дополнительное тепло тела нагревает дом.

Впускайте в дом солнечный свет днем и зашторивайте окна ночью.

Выбирайте для отделки дома и предметов мебели натуральные материалы типа дерева или шерсти.

Ставьте мебель, на которой сидите, на солнечное место — так они будут теплее.

Добавьте межкомнатные двери и перегородки если их нет.

Используйте ограничители сквозняков под дверями. Их можно сделать самому из рукавов от старого свитера.

Ограничитель сквозняков

Кроме простых способов утеплиться существуют и более масштабные — утепление стен. Его можно выполнить как снаружи, так и изнутри и для этого существует несколько видов материалов. Если утепление стен внутреннее — его можно сделать самостоятельно.

Как ранее писал "Телеграф", в Японии существую свои способы согреться — в стране нет централизованного отопления.