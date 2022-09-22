Зимние секреты: 15 способов согреться без серьезных вложений
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Применение этих средств доступно большинству украинцев
Зимой дома может быть не очень тепло не только из-за проблем с отоплением, но и по причине больших теплопотерь. И если утепление дома или масштабный ремонт влекут за собой финансовые траты, приведенные ниже способы помогут утеплиться без существенных вложений.
Первый этап для получения тепла — обогреть себя, второй — позаботиться, чтобы в помещении все работало на сохранение хорошего микроклимата. "Телеграф" собрал 15 рекомендаций, которые в этом помогут.
- Носите слои. Свитер или теплая кофта поверх обычной домашней одежды помогут чувствовать себя уютнее.
- Многое зависит от ног — убедитесь, что они в тепле. Надеть можно как теплые тапочки, так и толстые носки на нескользящей подошве, в которых будет комфортно.
- Активность. Если не сидеть на месте, а лучше заняться спортом, кровь будет активно циркулировать.
- Готовите в духовке — обогрейте квартиру. Если оставить дверцу приоткрытой, тепло выйдет в помещение.
- Сытная еда помогает подпитывать тело.
- Дополнительные одеяла на кровати или плед на диване и кресле помогут согреться.
- Если вы заняты, например, работаете — используйте портативные грелки.
- Если вы готовитесь ко сну, согреть кровать помогут как грелки, так и электроодеяло.
- Держите руки в тепле.
- Пригласите друзей на чай — дополнительное тепло тела нагревает дом.
- Впускайте в дом солнечный свет днем и зашторивайте окна ночью.
- Выбирайте для отделки дома и предметов мебели натуральные материалы типа дерева или шерсти.
- Ставьте мебель, на которой сидите, на солнечное место — так они будут теплее.
- Добавьте межкомнатные двери и перегородки если их нет.
- Используйте ограничители сквозняков под дверями. Их можно сделать самому из рукавов от старого свитера.
Кроме простых способов утеплиться существуют и более масштабные — утепление стен. Его можно выполнить как снаружи, так и изнутри и для этого существует несколько видов материалов. Если утепление стен внутреннее — его можно сделать самостоятельно.
Как ранее писал "Телеграф", в Японии существую свои способы согреться — в стране нет централизованного отопления.