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Зимние секреты: 15 способов согреться без серьезных вложений

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Зимой стоит подумать о теплых вещах Новость обновлена 22 сентября 2022, 07:32
Зимой стоит подумать о теплых вещах

Применение этих средств доступно большинству украинцев

Зимой дома может быть не очень тепло не только из-за проблем с отоплением, но и по причине больших теплопотерь. И если утепление дома или масштабный ремонт влекут за собой финансовые траты, приведенные ниже способы помогут утеплиться без существенных вложений.

Первый этап для получения тепла — обогреть себя, второй — позаботиться, чтобы в помещении все работало на сохранение хорошего микроклимата. "Телеграф" собрал 15 рекомендаций, которые в этом помогут.

  • Носите слои. Свитер или теплая кофта поверх обычной домашней одежды помогут чувствовать себя уютнее.
  • Многое зависит от ног — убедитесь, что они в тепле. Надеть можно как теплые тапочки, так и толстые носки на нескользящей подошве, в которых будет комфортно.
  • Активность. Если не сидеть на месте, а лучше заняться спортом, кровь будет активно циркулировать.
  • Готовите в духовке — обогрейте квартиру. Если оставить дверцу приоткрытой, тепло выйдет в помещение.
  • Сытная еда помогает подпитывать тело.
  • Дополнительные одеяла на кровати или плед на диване и кресле помогут согреться.
  • Если вы заняты, например, работаете — используйте портативные грелки.
Маленькая грелка
Грелки могут быть разными
  • Если вы готовитесь ко сну, согреть кровать помогут как грелки, так и электроодеяло.
  • Держите руки в тепле.
  • Пригласите друзей на чай — дополнительное тепло тела нагревает дом.
  • Впускайте в дом солнечный свет днем и зашторивайте окна ночью.
  • Выбирайте для отделки дома и предметов мебели натуральные материалы типа дерева или шерсти.
  • Ставьте мебель, на которой сидите, на солнечное место — так они будут теплее.
  • Добавьте межкомнатные двери и перегородки если их нет.
  • Используйте ограничители сквозняков под дверями. Их можно сделать самому из рукавов от старого свитера.
Как справиться со сквозняком
Ограничитель сквозняков

Кроме простых способов утеплиться существуют и более масштабные — утепление стен. Его можно выполнить как снаружи, так и изнутри и для этого существует несколько видов материалов. Если утепление стен внутреннее — его можно сделать самостоятельно.

Как ранее писал "Телеграф", в Японии существую свои способы согреться — в стране нет централизованного отопления.

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#Тепло #Зима #утепление