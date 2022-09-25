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Как правильно ходить по льду и зачем нужен пакет на ноги: 10 необычных советов на зиму

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Зима может быть веселой Новость обновлена 25 сентября 2022, 07:41
Зима может быть веселой

Использование небольших хитростей может принести ощутимую пользу

Зима не то время года, когда стоит жертвовать своим комфортом. Скрасить холодные дни дома поможет использование грелок или натуральных материалов в отделке дома.

Но есть множество других лайфхаков из разных сфер жизни, которые сделают зиму чуть легче и приятнее. "Телеграф" собрал 10 важных и интересных.

  • Для автомобилистов актуально выбираться зимой из снега. Иногда эта задача может быть непростой. В сети советуют использовать для улучшения сцепления кошачий наполнитель (который не слипается) под колеса или резиновые коврики из-под ног в машине.
  • Пара теплых носок всегда актуальна и неизвестно, когда будет нужна. Запасные носки на работе, в сумке или бардачке машины много места не займут, но пригодятся, если вы промочите ноги.
  • Особый стиль хождения поможет на обледенелых улицах. Не стесняйтесь показаться пингвином — это лучше, чем оказаться в травматологии.
Как ходить по льду
Как ходить по льду
  • Разморозить замок можно с помощью зажигалки, нагрев ключ перед использованием или с помощью дезинфектора для рук. В связи с пандемией коронавируса это средство есть у многих — изопропиловый спирт снижает температуру замерзания воды и может помочь с проблемой.
  • Если вы убираете снег лопатой, то смазав ее растительным маслом, вы справитесь с налипанием снега.
  • Походный лайфхак, который может пригодиться зимой или поздней осенью — пакет на ноги. Проложите его между двумя парами носок и так ваши ноги останутся сухими в случае протечки обуви.
  • Убрать катышки с зимнего свитера может обычная бритва.
  • Позаботьтесь про кожу. Она в холодное время года быстро пересыхает от горячей воды и морозного воздуха. Можно использовать специальные защитные кремы и бальзамы для губ.
  • Кофейную гущу можно использовать вместо соли и песка для посыпки обледеневших дорожек или крыльца.
  • Старайтесь носить натуральные материалы — они не дадут замерзнуть.

Как ранее писал "Телеграф", в Финляндии предпочитают не носить зимой хлопок, из-за его способности сдержать влагу. Этот и другие секреты жителей суровой страны — в материале про финские секреты для зимы. В Канаде также зимы непростые, и у жителей есть свои хитрости для утепления.

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#Зима #Секреты #Лайфхаки