Как правильно ходить по льду и зачем нужен пакет на ноги: 10 необычных советов на зиму
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Использование небольших хитростей может принести ощутимую пользу
Зима не то время года, когда стоит жертвовать своим комфортом. Скрасить холодные дни дома поможет использование грелок или натуральных материалов в отделке дома.
Но есть множество других лайфхаков из разных сфер жизни, которые сделают зиму чуть легче и приятнее. "Телеграф" собрал 10 важных и интересных.
- Для автомобилистов актуально выбираться зимой из снега. Иногда эта задача может быть непростой. В сети советуют использовать для улучшения сцепления кошачий наполнитель (который не слипается) под колеса или резиновые коврики из-под ног в машине.
- Пара теплых носок всегда актуальна и неизвестно, когда будет нужна. Запасные носки на работе, в сумке или бардачке машины много места не займут, но пригодятся, если вы промочите ноги.
- Особый стиль хождения поможет на обледенелых улицах. Не стесняйтесь показаться пингвином — это лучше, чем оказаться в травматологии.
- Разморозить замок можно с помощью зажигалки, нагрев ключ перед использованием или с помощью дезинфектора для рук. В связи с пандемией коронавируса это средство есть у многих — изопропиловый спирт снижает температуру замерзания воды и может помочь с проблемой.
- Если вы убираете снег лопатой, то смазав ее растительным маслом, вы справитесь с налипанием снега.
- Походный лайфхак, который может пригодиться зимой или поздней осенью — пакет на ноги. Проложите его между двумя парами носок и так ваши ноги останутся сухими в случае протечки обуви.
- Убрать катышки с зимнего свитера может обычная бритва.
- Позаботьтесь про кожу. Она в холодное время года быстро пересыхает от горячей воды и морозного воздуха. Можно использовать специальные защитные кремы и бальзамы для губ.
- Кофейную гущу можно использовать вместо соли и песка для посыпки обледеневших дорожек или крыльца.
- Старайтесь носить натуральные материалы — они не дадут замерзнуть.
Как ранее писал "Телеграф", в Финляндии предпочитают не носить зимой хлопок, из-за его способности сдержать влагу. Этот и другие секреты жителей суровой страны — в материале про финские секреты для зимы. В Канаде также зимы непростые, и у жителей есть свои хитрости для утепления.