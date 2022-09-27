Как согреться зимой без отопления: топ-5 простых методов своими руками

Эти методы не обогреют целый дом, но немного могут спасти от холода

Чем ближе становится зима, тем насущнее вопрос утепления своего дома. Следует понимать, что в этом году может быть холоднее обычного, а в некоторых регионах иногда не будет электричества. Следовательно, нужно рассмотреть несколько несложных вариантов, которые помогут сделать дом или квартиру теплее, если ситуация будет неблагополучной.

Свечной обогреватель

Как ни странно, свеча может оказаться достаточно полезной для обогрева комнаты. Есть специальная система "Kandle Heeter", которая заключается в создании подсвечника высотой 23 см и шириной 18 см. Выглядит он как перевернутый над свечой горшок.

Однако это не простой горшок, а три сложенных друг в друга горшка и соединенные длинным болтом с нанизанными шайбами и гайками. Обычно свеча дает совсем мало тепла, ведь ее горячий "выхлоп" просто уходит вверх и быстро испаряется с вентиляцией. Однако запас энергии в свече не мал. Колпак из горшков над пламенем собирает энергию и накапливает ее, нагреваясь достаточно сильно (особенно накаляется центральный стержень). А затем это тепло медленно передается по воздуху всей поверхностью керамического радиатора. Также горшки работают как сборщики сажи, чтобы она не оставалась на потолке.

Авторы этой системы отмечают, что она не сможет спасти зимой и полноценно заменить электроэнергию и отопление, но это лучше, чем ничего.

Мини-обогреватель на чайных свечах

Несколько штук таких обогревателей спасают рыбаков в палатках от замерзания. Несколько таких свеч можно установить в прохладной комнате, чтобы немного поднять температуру воздуха.

Как видно, свеча должна быть в жестяных банках с отверстиями для поступления воздуха. Работает это очень просто, эффект дает достаточно хороший.

Обогреватель на чайных свечах

Обогреватель с производной печью для подогрева пищи из консервных банок

Донорам для печки подойдет что угодно, например, пивная банка, банка из-под кофе или сгущенки. Нужна небольшая железная емкость с железной крышкой или ее придется чем-то накрывать. Берем банку, линейку, полоску из листочка в клеточку и маркер или любой рисующий или царапающий предмет.

Отмечаем на банке полосу, отступив от верха на треть. Проще всего это сделать прокрутив банку, держа маркер в одном положении.

Полоску бумаги обматываем по краю отметки и скрепляем кусочком скотча или клея.

Начинаем сверлить, прокалывать шилом или прорезать отверстием ножом по указанной полосе. Маленький диаметр отверстий для правильного горения лучше, чем большой, но можно сделать 3-5 отверстий и сантиметром.

Следует залить спирта и закрыть крышку, 50 мл горит минут 15 и более. Поставить на негорючую поверхность и немного встряхнуть так, чтобы спирт через отверстия немного облил банку снаружи.

Поджигаем спирт снаружи и ждем, пока он выгорит. Повторяем процедуру до тех пор, пока у нас не получится самоподдерживающееся пламя из импровизированных форсунок вокруг банки. Обычно достаточно повторить 2-3 раза и все начинает работать само.

Принцип работы у нее прост: пламя греет стенки банки, тепло по стенкам передается вниз к спирту, спирт закипает у стен и повышается давление внутри, пары спирта выходят под давлением через отверстия и смешиваясь с воздухом прекрасно горят.

Обогреватель на спирту

Дровяная горелка для подогрева пищи

Это более сложная конструкция горелки, работающая на дровяном топливе. Для нее нужно 2-3 консервных банки.

Однако, при таком варианте нужно помнить о вентиляции палатки или помещения. Во-первых, воздух не будет идеально чистым, а во-вторых – правила безопасности.

Грелки из пластиковых бутылок

Обычные пластиковые бутылки можно наполнить горячей водой и использовать вместо обычного обогревателя. Этот способ поможет прогреть холодную кровать или греть ноги, сидя за письменным столом.

Также можно носить 1-2 бутылки с горячей водой в рюкзаке для утепления спины. Это, конечно может быть затруднительно, но для крайних методов подойдет.

Кстати, летом из этих бутылок можно сделать кондиционер. Для этого нужно заморозить несколько бутылок, наполненных водой, поставить их на поднос или полотенце перед включенным вентилятором. Температура воздуха в комнате значительно снизится.

Как сообщал "Телеграф" ранее, зимой автомобиль тяжело прогреть, так что стоит знать несколько несложных методов. Кроме того, есть и другие советы по холодным периодам года.