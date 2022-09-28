Как легко согреться в холодном помещении: советы, которые точно помогут

Простые методы помогут спастись от холода

В условиях войны в стране грядущая зима может стать самой суровой для жителей Украины. Поэтому "Телеграф" советует тщательно подготовиться к наступлению холодов, ведь средняя температура в домах украинцев в этом году будет ниже.

Издание "НВ" собрало ряд простых советов, которые помогут жителям страны пережить тяжелый осенне-зимний период. В первую очередь стоит обратить внимание на утепление батарей в квартире, ведь благодаря этому они будут отдавать больше тепла.

Как согреться в холодном доме без обогревателей и отопления

Поставьте листы или панели из фольги между стенами и батареями. Этот материал будет отдавать тепло обратно в помещение, тем самым, не давая ему возможность просачиваться сквозь стены;

При условии, что батареи холодные, попробуйте большую часть свободного времени находиться в самой маленькой комнате, а те, которые вы не используете, закройте;

Чаще готовьте, ведь если плита длительное время включена, воздух рядом с ней становится более сухим, а соответственно и теплым. После выпечки, оставляйте духовой шкаф открытым;

Не выключайте конфорки на плите, они тоже отчасти согреют помещение. Однако внимательно следите за тем, чтобы не повлечь этими действиями появление возгорания и пожар;

Зажигайте свечи, расставив их в разных уголках квартиры. Они будут отдавать тепло и свет;

Закройте вытяжки, ведь через эти отверстия в помещение попадает холодный воздух;

Наберите в ванную горячую воду и оставьте дверь в эту комнату открытой. Горячая вода будет отдавать свое тепло на жилище;

Так как теплый воздух скапливается под потолком, установите потолочный вентилятор. Он разгонит воздух, в результате теплые потоки спустятся вниз и смешаются с холодными.

Ранее "Телеграф" сообщал, как сделать так, чтобы батареи в квартире давали больше тепла – простые советы.

Также напомним, какие вещи должны быть в квартире зимой.