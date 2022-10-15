Рисовал, когда ракета обвалила потолок: медики чудом спасли мальчика из Лимана

На парня ждет большое количество операций и длительная реабилитация

Львовские медики совместно с врачами из Днепра подарили второй шанс на жизнь подростку из Лимана, на голову которого обрушился потолок. Дом был разрушен в результате обстрелов россиян.

Как сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова, с начала полномасштабного российского вторжения 14-летний Влад со своей мамой перебрались в село Заречное Донецкой области. Там они проживали у бабушки. Однако в начале октября в результате очередного обстрела со стороны россиян в здание попала ракета. В момент взрыва мальчик как раз находился в одной из комнат, где на него обрушился потолок. Близкие подростка, к счастью, не пострадали, ведь хозяйничали на огороде.

Когда пуски ракет остановились, украинские военные и представители спасательной службы помогли вытащить Влада из-под обломков, после чего его доставили в больницу в Озерном. Потом пострадавшего переправили в Краматорск, а уже оттуда в Днепр. В общем, в пути он находился в течение целого дня. Но потраченные на это усилия были не напрасны.

Влад мечтает снова вернуться к занятиям по футболу

При обследовании у подростка медики диагностировали ряд оскольчатых ранений тонкого и толстого кишечника. Ситуация усугублялась сильным кровотечением, а также травмой позвоночника. После российского обстрела ребенок не способен самостоятельно ни двигаться, ни употреблять пищу.

В днепровской больнице Владу удалили часть поврежденного кишечника, а оставшийся невредимый участок вывели наружу. Благодаря этому врачам удалось избежать осложнений, связанных с возможным появлением перитонита (острого гнойного воспаления брюшной полости, что часто становится причиной летального исхода — ред.).

Кроме того, медики поработали и над хребтом парня, в котором осталось множество обломков. К счастью, состояние Власть стабилизировано. Он вместе с мамой ждет переезда в Норвегию, где подросток продолжит лечение и длительная реабилитация.

"В палате Влад постоянно пытается рассмешить маму и мечтает снова вернуться на футбол. Но больше всего хочет увидеть бабушку, которая осталась близ Лимана", – говорится в тексте публикации.

Ранее "телеграф" сообщал, что в Одессе пластические хирурги бесплатно возвращают красоту пострадавшим в результате российских обстрелов украинцам во время полномасштабной войны в Украине.