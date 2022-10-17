Как комфортно пережить холода: топ-6 полезных вещей для каждого

Некоторые вещи можно сделать своими руками

Подготовку к зиме украинцы начали заранее, ведь все понимают, что этот период года будет одним из самых трудных за все время из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. Люди изобретают интересные методы утепления дома и квартиры, а также разработают план на случай отсутствия отопления. Среди них – проще всего купить или сделать самостоятельно некоторые вещи и приборы, которые улучшат самочувствие зимой.

Об этом написало британское издательство Metro. Есть вещи, которые обычно стоят недорого, но сделают холодное время года более комфортным и даже приятным. Следует заранее приобрести их, если есть такая возможность.

Грелки для рук

Грелки, конечно, можно приобрести в Интернете. Однако есть и способы для создания в домашних условиях. Для этого понадобятся кусочки ткани (флис или фланель). Из них делают мешочки, которые наполняют цельными кукурузными зернами (не для попкорн) и зашивают.

Перед выходом на улицу поставьте такие мешочки в микроволновку на 30-40 секунд. Положите мешочки в карманы, они будут сохранять тепло в течение получаса. Конечно, использовать их можно не только на улице – если дома становится слишком холодно, это отличный вариант!

Шерстяные стельки для обуви

Чтобы утеплить зимнюю обувь, следует в нее положить шерстяные стельки. Это сделает прогулки гораздо теплее и приятнее. Купить их можно в магазине обуви или же в Интернете.

Не исключено, что такую вещь можно сделать и своими руками. Для этого следует приобрести кусок шерстяной ткани и вырезать из нее стельки по размеру своих стоп.

Имбирный чай

Этот напиток обычно рекомендуют простуженным, но зимой он подойдет каждому. Он укрепляет иммунитет, снимает напряжение и улучшает обменные процессы в организме.

Чтобы его приготовить, достаточно будет корней имбиря, меда и лимона. Следует знать, что много имбиря класть в чай не нужно, ведь это сделать его слишком острым и, возможно, неприятным по вкусу.

Уксус для лобового стекла автомобиля

Этот лайфхак относится к владельцам своих автомобилей. Не каждый знает, что уксус – вещество, которое поможет уберечь стекло от замерзания, а значит, и не вызовет хозяину лишних проблем.

Чтобы оно не покрывалось морозными узорами, которые затем невозможно очистить, смешайте две части уксуса с одной частью воды. Затем распылите раствор по стеклу машины.

Электрическое одеяло

Такую вещь используют уже достаточно давно. Однако, в последние годы ее значительно улучшили, поэтому она значительно комфортнее. Приобрести ее можно в сети, отталкиваясь от своих пожеланий и размеров кровати.

Обычно хватает нескольких минут, чтобы одеяло нагрелось, и оно будет греть вас всю ночь. Это действительно надежный вклад денег, о нем не пожалеешь.

Варежки

Лучше всего подойдут варежки, сделанные своими руками. Сшить их можно самостоятельно из подручных материалов или приобрести в Интернете. В сети есть множество способов их пошива.

Такой аксессуар точно поможет избежать холодов и убережет ваши руки. Именно в варежках будет гораздо теплее, чем в обычных перчатках.

Как сообщал "Телеграф" ранее, профессиональный турист и автор книги "Зимние походы и кемпинг" Майкл Ланза дал интересные советы по поводу того, как не замерзнуть зимой. Перед выходом на улицу следует учесть несколько моментов.