Подготовка к зиме: как обычный фен поможет не замерзнуть

При использовании таких методов следует соблюдать осторожность

Украинцев предупредили, что к зиме нужно готовиться раньше времени, ведь теперь новый температурный минимум в жилых помещениях будет намного ниже. Чтобы немного согреться и сделать свой быт более комфортным можно использовать один простой лайфхак. Для этого требуется всего лишь обычный фен.

Многим людям бывает тяжело уснуть, а в холодной комнате и холодной кровати это дело становится еще более недосягаемым и неприятным. Поэтому некоторые люди используют один очень банальный и простой способ. Он состоит в том, чтоб перед сном без помощи других прогревать свое место сна феном.

Кроме того, такой метод подойдет для прогрева обуви и одежды. Следует нагреть феном прохладную одежду перед тем, как одеть ее на себя.

Однако следует помнить о правилах безопасности при применении лайфхаков. Нельзя накрывать работающий фен одеялом или другой тканью. Он может быстро перегреться и эта ткань вспыхнет.

Для тех, кому действительно бывает трудно заснуть в прохладной кровати, а обогревать ее феном – это крайности, можно приобрести электропростынь и электроодеяло. Они предназначены для того, чтобы быстро нагреть зону для сна, а также по желанию владельца могут изменять температурные режимы. Следует включить их за 15-20 минут до сна и можно не выключать всю ночь. Они значительно улучшат качество сна в морозные зимние ночи.

Как сообщал "Телеграф" ранее, чтобы сэкономить деньги на отоплении и обеспечить в доме тепло, можно использовать некоторые простые лайфхаки. Большинство из них не нуждаются в денежных вкладах и могут быть применены без дополнительной помощи.