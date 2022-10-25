Обогреватели для своего жилья: как правильно выбрать

Подбирать электроприбор следует учитывая свои возможности

Украинцы в этом году начали заранее готовиться к холодному сезону, ведь знают, что будет сложнее, чем всегда. Поэтому следует заранее приобрести обогреватель такого типа, который подойдет именно вам, если такая возможность есть. Среди самых популярных типов инверторный кондиционер, инфракрасный, масляный обогреватели тепловентилятор и т.д.

Следует учитывать, что, например, есть опасность, особенно в старых домах – их внутренняя сеть не рассчитана на подключение большого количества электроприборов. Некоторые из обогревателей потребляют меньше энергии, а нагревать могут даже лучше.

Инверторный кондиционер

Большинство кондиционеров имеет функцию не только охлаждения помещения, но и нагрева. Среди их преимуществ – энергоэффективность, они умеют поддерживать нанесенную им температуру в доме в автоматическом режиме.

Недостатки у такого кондиционера, к сожалению, тоже есть. Важнейший это цена. Часто она бывает слишком высока. Кроме того, они нуждаются в профессиональной установке. Некоторые модели работают в режиме нагрева только при уличной температуре не ниже +5 градусов. То есть если на улице, например, -10 градусов, то включать их уже нельзя.

Инфракрасный обогреватель

Такой обогреватель работает за счет инфракрасного обогрева не воздуха, а предметов в комнате. Основными преимуществами есть бесшумность и энергоэффективность. Большинство моделей достаточно быстро прогревают предметы в зоне досягаемости инфракрасных лучей. При этом воздух не будет сухим.

Следует понимать, что места, до которых лучи не достают, будут оставаться прохладными. Также после выключения обогревателя заданная температура долго не протирается и быстро опустится. К тому же колба и отражатель обогревателя при работе сильно нагреваются, поэтому могут стать причиной ожогов.

Масляный обогреватель

Такой обогреватель выглядит как обычная батарея, но на самом деле он согревает помещение с помощью минерального масла внутри греющегося от электрической спирали прибора. Он также бесшумный, как и любая батарея.

Также тепло долго удерживается после отключения прибора. Однако в отличие от других вариантов он достаточно энергоемок и ему нужно время, чтобы как следует прогреть жилье.

Тепловентилятор

Это однозначно один из самых популярных и простых видов обогревателей. Он разгоняет воздух, нагретый с помощью раскаленной спирали из тугоплавкого металла. Стоимость его достаточно небольшая, нагревает помещение быстро, а в специализированных магазинах есть большое количество моделей на выбор.

Однако он может создать определенный шум, который будет мешать. Воздух в доме может стать сухим.

Как сообщал "Телеграф" ранее, эксперты поделились лучшими лайфхаками, которые помогут зимой сэкономить на электроэнергии.