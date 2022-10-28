Тепло за копейки – как сделать самодельный обогреватель из свечи

Такой обогреватель будет отдавать тепло в течение 10-12 часов

После регулярных обстрелов критической инфраструктуры россией в Украине решили ввести сигматические отключения электричества во многих городах. Кроме того, украинцам обещают крайне тяжелую зиму, так что "Телеграф" решил дать интересный совет, как просто согреться в отсутствие отопления.

Как пишет издание "Униан", самодельный обогреватель можно сделать даже из простой свечи и для этого нужно иметь всего несколько простых предметов.

Как вернуть тепло в дом – простая инструкция

Так, для того чтобы самостоятельно сделать обогреватель для помещения, вам нужны:

банка небольшого размера;

свеча из парафина;

свеча из воска;

соль;

рафинированное масло без запаха;

нож;

спички или зажигалка.

Опустите свечу в банку и обрежьте ее до нужной длины. После вылейте на дно емкости парафин (растопите парафиновую свечу заранее) и опустите туда восковую, пока он не успел затвердеть.

Затем залейте в банку масло и посыпьте его солью. Это поможет вывести из масла влагу, и таким образом оно дольше будет держать необходимую консистенцию. Самодельная "печка" из свечи приготовлена таким образом будет гореть не менее 10-12 часов.

К примеру обычной восковой свечи большого размера хватит не больше, чем на два часа.

Ранее "Телеграф" сообщал, как можно быстро сделать обогреватель, имея лишь несколько простых предметов.

Также напомним несколько простых советов по сохранению свежести продуктов в случае, если у вас выключили свет.