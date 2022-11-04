Укр

Favbet Foundation передал ВСУ еще два автомобиля для фронта

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Favbet Foundation передал ВСУ еще два автомобиля для фронта Новость обновлена 04 ноября 2022, 18:17
Favbet Foundation передал ВСУ еще два автомобиля для фронта

При содействии фонда ВСУ регулярно получают необходимые для фронта вещи

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для нужд Вооруженных сил Украины очередной внедорожник повышенной проходимости Mitsubishi L200 и микроавтобус Volkswagen Transporter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Внедорожник доставлен на передовые позиции в Харьковской области.

Микроавтобус Volkswagen помогает украинским бойцам в районе Славянска Донецкой области.

Напомним, Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.