Ждать ли украинцам снегопадов зимой - синоптики дали неожиданный прогноз

Грядущая зима не будет отличаться особо высокими температурами

Пока во многих регионах Украины продолжаются веерные отключение электроэнергии, украинцев все чаще беспокоит вопрос о погоде зимой 2022-2023.

Так, согласно информации экспертов, которая основывается на данных системы сезонного прогнозирования ECMWF, грядущая зима в Украине и в целом в Европе не будет отличаться особенно высокими температурами, но и одновременно с этим снега станет меньше.

По прогнозу, уровень количества снежных осадков на нашем континенте ожидается ниже среднего. Повышенная вероятность снегопадов ожидается только в небольшом районе Центральной Европы.

Декабрь 2022

Погода в декабре

В целом, первый месяц зимы не будет снежным, по-видимому, из-за влияния высокого давления. Исключением могут стать отдельные регионы Центральной Европы. Там уровень осадков может быть больше, чем в остальной Европе.

Январь 2023

Погода в январе

В своем январском прогнозе эксперты отметили увеличение количества снегопадов местами в центре и на западе Европы. В тоже время, судя по опубликованной карте, количество осадков в Украине останется практически неизменным.

Февраль 2023

Погода в феврале

В этом месяце снега станет еще меньше по всей Европе. Исключением станут небольшие регионы к югу от Альп.

Погода в марте

Как указывается в материале, в марте в большей части Европы конец снежного сезона прогнозируется ниже нормы. При этом на территории восточной Украины, вероятно, можно будет наблюдать самый снежный период.

Что касается, температурных показателей, то согласно прогнозам синоптика из ГСЧС Веры Балабух, зимой 2022-2023 не следует ожидать сильных холодов. В среднем столбики термометров окажутся выше на 1-2 градуса, чем в прошлом году. Также Балабух рассказала о том, какой месяц зимы станет самым теплым.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украину может прийти настоящий мороз.